Piața muncii este într-o continuă mișcare: unii caută un loc, alții caută locul potrivit. Muncitorii vor siguranță, tinerii cu studii, echilibru și stare de bine. La nivel naţional, aproape 6 milioane de oameni fără studii superioare sunt în căutare de joburi.

La cei cu studii superioare, lucrurile par simple. Dacă acum 10 ani tinerii își vânau joburile, în 2025 companiile sunt cele care aleargă după candidați și se duelează între ele, cine investește mai mult în starea de bine a angajatului.

Tania Gheorghe, reprezentant companie IT: Avem în birouri o pistă de alergat, 10 ture e un km, avem perete de cățărat, avem bară de tracțiuni, avem o sală de jocuri, un scaun de masaj și vrem să vină colegii cu care drag la loc de muncă

Reporter: Cum reacționează candidații?

Tania Gheorghe: Sunt foarte fericiți și spun că e ceva ce nu au mai întâlnit. Începem cu 25 de zile de concediu, și cu cât stai mai mult, cu atât cresc. Da, îi chemăm la birou, dar în același timp există partea de flexibilitate.

Tinerii nu mai caută doar salariu și stabilitate

La standuri, întrebarea nu mai e "Ce oferă compania?", ci "Cum mă face să mă simt". "Cei care au studii superioare caută flexibilitate, cu cât sunt mai tineri, cu atâta și-o doresc mai mult. Dacă ne uităm la beneficii, candidații caută orice care poate fi transpus în bani: bonusuri, bonuri, asigurări. Mulți se uită la work-life balance și la zona de wellness", a explicat Dragoș Gheban, organizator.

La nivel național, peste 6 milioane de aplicări au venit anul acesta din partea celor care nu au studii superioare și care se încadrează în categoria muncitorilor, calificați sau necalificați. Pentru aceștia, companiile au publicat pe platformele de profil, peste 165.000 de joburi.

Marius Bârsan e electrician cu experiență. Lucrează din 1997, însă are nevoie de un job cu jumătate de normă, care suplimenteze veniturile familiei. "Sunt dezamăgit pentru că din ce văd eu aici sunt joburi mai mult pt cei cu studii superioare. M-am uitat și pe site-uri și tot la fel nu găsesc nimic, absolut nimic. Am vrut în comerț, un lucrător comercial. La fiecare m-am dus, am depus CV, pauză, nimic, că nu am experiență, dar sunt dispus să învăț".

Cele mai căutate meserii fără studii superioare

Cei mai căutați candidați fără studii superioare în această perioadă sunt mecanicii auto, instalatorii sau lăcătușii mecanici. "Am încercat la armată, la drone și modificare arme, mi-a dat pliant, vedem pe parcurs"

Retailul este domeniul care are nevoie de cei mai mulți oameni. Este urmat de call center, servicii și industria alimentară. Cel mai mare târg de cariere din Timișoara adună oferte pentru toți, de la primul job, la posturi pentru profesioniști și chiar stagii de practică și internshipuri pentru studenți.

