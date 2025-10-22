Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, după trei luni de negocieri intense. Autostrada A7 primește 2,17 miliarde de euro în granturi, iar cele opt spitale noi și 1.200 de ambulanțe rămân în PNRR.

Comisia Europeană aprobă revizuirea PNRR pentru România. Care sunt următorii paşi - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministrul a explicat că procesul de renegociere a fost "o reconstrucție strategică" prin care România a transformat un plan supradimensionat, cu proiecte contractate de 47,4 miliarde de euro pentru o alocare de doar 28,5 miliarde, într-un plan echilibrat și fezabil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Valoarea finală a PNRR este de 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro în granturi, suma integrală, și 7,84 miliarde de euro împrumuturi.

Ministrul a prezentat rezultatele negocierilor care au dus la mutarea a 26 de investiții cu progres solid din împrumuturi în granturi, în valoare de aproape 5,7 miliarde de euro. Aceste investiții au fost transferate pe componenta nerambursabilă pentru a asigura absorbția fondurilor.

Finanțarea pentru Autostrada A7, în valoare de 2,17 miliarde de euro, a fost mutată pe granturi, reprezentând o reușită în negocierile cu Comisia Europeană. Programul „Valul Renovării” are acum o componentă de 1,39 miliarde de euro pe granturi, iar investițiile strategice în digitalizare, automatizarea administrației și cloudul guvernamental sunt menținute.

Au fost introduse investiții noi în plan. Printre acestea se numără capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, achiziția de ambulanțe moderne pentru situații de urgență și un act adițional de 350 milioane de euro alocat tranziției energetice. Trei investiții existente au primit finanțare suplimentară de 254 milioane de euro.

Cele opt spitale noi și cele 1.200 de ambulanțe rămân în PNRR și vor fi implementate până pe 31 august 2026.

Pe zona fiscală, Pîslaru a negociat o reformulare prin reorganizarea ANAF pentru a avea o administrație fiscală mai eficientă și venituri mai mari la buget.

Planul a fost simplificat semnificativ, de la 518 jaloane la 390, fiind eliminate peste 128 de jaloane pentru o implementare mai clară și predictibilă.

Documentul va fi publicat pe site-ul Comisiei Europene în perioada imediat următoare, iar aprobarea formală va avea loc în reuniunea Consiliului ECOFIN din noiembrie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰