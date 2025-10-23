Antena Meniu Search
Surpriză în topul salariilor din România. Nu IT-ul sau petrolul conduc acum clasamentul, ci transporturile aeriene. Lefurile piloţilor şi echipajelor de zbor au prins pur şi simplu altitudine. Pentru majoritatea românilor, însă, salariile nu ţin pasul cu inflația.

de Lucia Cujbă

la 23.10.2025 , 18:16

Pentru prima dată, topul salariilor din România este condus de transporturile aeriene. Cu doar câteva mii de angajați, piloții și echipajele de zbor au ajuns în fruntea clasamentului, cu un salariu mediu net de aproape 12.500 de lei pe lună, în creștere cu peste 27% față de anul trecut.

Salariul mediu a urcat cu doar 4%, până la 5.500 de lei

Pe locul doi este sectorul de fabricare a produselor din țiței, cu un salariu mediu net de 11.600 de lei, urmat de IT, unde venitul mediu se apropie de același nivel. Extracția petrolului și gazelor ocupă locul patru, cu un salariu mediu de aproape 11.000 de lei, iar activitățile de editare sunt pe cinci, cu o leafă medie de puțin peste 10.000 de lei, în creștere cu aproape 10% față de anul trecut.

În restul economiei, creșterile au fost mult mai modeste. Salariul mediu a urcat cu doar 4%, până la 5.500 de lei, în timp ce prețurile au crescut cu aproape 10%.

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

salariu it inflatie
