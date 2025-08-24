Antena Meniu Search
Deşi toamna ne bate la uşă, nu trebuie să ne luăm gândul de la căpşuni. În solarii, s-au copt ca-n plin sezon. Sunt soiuri care înfloresc tot anul şi le dublează profitul fermierilor. Iar pofticioşii fac coadă în faţa plantaţiilor, mai ales că preţurile sunt mai bune decât în piaţă sau supermarket. 

de Simona Vasiac

la 24.08.2025 , 08:14

"Astăzi o să culegem căpşuni pentru comenzile din Baia Mare, la târgul din oraş. Avem acolo în jur de 50 de kilograme de cules, aşa că avem o mulţime de treabă", arată un producător. Pe aceasta plantație din Târgu Lăpuș, în Maramureș, căpşunile se răsfaţă în solarii, la adăpost. E forfotă mare printre tufele cu fructe mari şi gustoase. Au rod ca-n plin sezon, deşi în calendar e aproape toamnă.

Caserolele s-au umplut rapid cu fructe aromate. Pentru ca recolta să reziste mai mult, tânărul fermier a plantat soiuri speciale, care înfloresc până toamna târziu.

"Este necesar să îi îngrijim, să îi curăţăm, să îi toaletăm cum spunem noi, să curăţăm tot ce e uscat după fiecare producţie şi evidentă să fim mereu lângă ei, să-i susţinem, să-i udăm şi să facem lucrările necesare", spune Dorin Leşe, fermier.

Articolul continuă după reclamă

Omul abia mai poate face faţă cererii, care s-a dublat în ultima perioadă. "Mult mai aromaţi şi mult mai bun la gust decât cei de primăvară. Cei de aici sunt incredibili", spune un client. "Mi-am făcut un moft şi mi-am cumpărat nişte căpşuni. Un pic cam scump, dar dulci, foarte dulci", zice un altul.

"Raportat la vremurile pe care le trăim, preţurile sunt oarecum justificate. Dacă e vorba de fructe de pădure, cu atât mai mult, pentru că nu toată lumea are timp şi disponibilitate să meargă să le culeagă", crede o femeie.

Un kilogram de căpşuni se vine de pe plantaţie cu 25 de lei, iar din pieţe cu 30 de lei.

Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

