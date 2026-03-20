Ziua și prețul-record în benzinării. Motorina și benzina au atins astăzi, din nou, maximum istoric, iar cele mai pesimiste scenarii vorbesc despre 15 lei litrul. În timp ce prețurile explodează, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare vorbește doar despre planuri, nu despre măsuri pentru a încetini scumpirile. Economiștii avertizează - statul ar trebui să se concentreze pe stocuri, pentru că există și riscul crizei de carburanți.

Peste noapte am avut parte de cea mai mare scumpire de până acum la carburanți: 20 de bani în plus. A 12-a creștere a prețului de la începutul războiului din Golf a dus benzina standard la peste 9 lei în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie periculos de 10 lei.

"Enorm de mult, aproape 10 lei. Acum un an era 6–7 lei", a spus un șofer.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Cu metroul e mai sustenabil, sincer", a spus un șofer.

"Nu prea e o opțiune. Poate renunțăm la altceva, ca să mergem cu mașina", a punctat alt șofer.

Prețul petrolului ar putea ajunge la 180 de dolari barilul

Scumpirile vor continua, însă. Arabia Saudită avertizează, prețul petrolului ar putea ajunge la 180 de dolari barilul dacă șocul energetic continuă și în mai.

"Dacă se continuă cu creșterea, noi o să avem până la sfârșitul săptămânii viitoare spre 11 lei și, Doamne ferește, să nu ne ducem și mult mai sus, adică spre 15", a spus expertul fiscal Gabriel Biriș.

România a plătit deja 500.000.000 de dolari în plus pentru importurile de petrol în ultima lună. În cel mult 30 de zile, scumpirile în lanț vor ajunge la populație. Economiștii cred că statul poate să ia măsuri. Din prețul unui litru de benzină, încasează mai mult de cinci lei TVA și accize, deci are de unde tăia pentru a echilibra prețurile.

"Avem mai multe variante de lucru în analiză. […] Dar momentul și tipul de decizie pe care îl vom lua îl va decide premierul", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"Mă aștept ca, după acest buget, după votare, Guvernul să se ocupe de acest lucru", a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Lista țărilor care iau măsuri pentru a compensa scumpirea carburanților

Între timp, se lungește lista țărilor care iau măsuri pentru a compensa scumpirea carburanților.

"Guvernul de la Madrid a adoptat nu mai puțin de 80 de decizii pentru această criză economică. Cele mai palpabile pentru publicul larg se referă la reducerea de la 21 la 10% a TVA-ului pentru energie electrică, gaz, dar și pentru combustibil. Prima reacție va putea fi văzută în zilele următoare la prețurile afișate pentru benzină și motorină. Toate vor scădea cu cel puțin 40 eurocenți/litru", a declarat corespondentul Observator în Spania Ciprian Bălțoiu.

"Mai țineți minte că am avut un prim-ministru care spunea că îl doare în organul genital de deficit? Țările alea nu au deficitul cu care ne-a lăsat domnul Ciolacu și au posibilitatea să intervină. Așa e când te doare undeva de finanțele țării", a mai spus Gabriel Biriș.

Criza de petrol, altă amenințare serioasă

Pe lângă scumpiri, altă amenințare serioasă este criza de petrol. Marii noștri furnizori, Azerbaidjan, Turcia, Kazahstan ar putea să mute livrările spre țări care oferă un preț mai mare.

"Singurele măsuri pe care ar trebui să le ia Guvernul, și foarte serioase, ar fi să se asigure că avem motorină și benzină la pompă. [...] Noi avem 3 mari rafinării. 2 sunt închise. […] Asta înseamnă că vom depinde integral de importurile de motorină", a mai punctat Gabriel Biriș.

În plină criză a prețurilor, Agenția Internațională pentru Energie propune 10 măsuri pentru reducerea consumului de carburanți. Printre ele, lucrul de acasă, viteza redusă pentru un consum mai mic pe autostrăzi, evitarea deplasărilor cu avionul și înlocuirea aragazului cu plita electrică.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰