Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care scumpeşte rovinieta şi taxa de pod, aşa cum era prevăzut în primul pachet de măsuri fiscal-bugetare. Amenzile pentru neplata celor două taxe cresc şi ele cu aproximativ 50%.

Guvernul a adoptat ordonanţa prin care rovinieta pentru autoturisme se scumpește. Care sunt noile tarife - arhivă

Potrivit Ordonanţei adoptate de Guvern, preţul rovinietei va creşte astfel:

de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi

de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile

de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile

de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile

de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni

Taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată şi ea:

Articolul continuă după reclamă

de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă

de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii

Ordonanţa prevede şi actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile. Astfel, amenda aplicată creşte de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei.

Actul normativ prevede şi actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei taxei de pod.

Mai precis, amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei.

Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Feteşti, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, şi de douăzeci de ori tariful de trecere, pentru amenda maximă.

Impactul privind majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane euro. Prevederile vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰