Guvernul a adoptat ordonanţa prin care rovinieta pentru autoturisme se scumpește. Care sunt noile tarife
Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care scumpeşte rovinieta şi taxa de pod, aşa cum era prevăzut în primul pachet de măsuri fiscal-bugetare. Amenzile pentru neplata celor două taxe cresc şi ele cu aproximativ 50%.
Potrivit Ordonanţei adoptate de Guvern, preţul rovinietei va creşte astfel:
- de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi
- de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile
- de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile
- de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile
- de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni
Taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată şi ea:
- de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă
- de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii
Ordonanţa prevede şi actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile. Astfel, amenda aplicată creşte de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei.
Actul normativ prevede şi actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei taxei de pod.
Mai precis, amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei.
Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Feteşti, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, şi de douăzeci de ori tariful de trecere, pentru amenda maximă.
Impactul privind majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane euro. Prevederile vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
