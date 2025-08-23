La o zi după ce a transmis că există riscul de a nu mai putea onora contractele de furnizare a energiei electrice către clienţii casnici pentru că producţia proprie nu acoperă cererea, Hidroelectrica revine cu un comunicat.

Hidroelectrica anunţă ce se întâmplă cu preţul energiei, la o zi după anunţul că "există riscul creşterii"

Compania Hidroelectrica, care furnizează energie electrică pentru 768.836 de clienţi casnici şi non-casnici din România, anunţă că nu ia în considerare o majorare a preţurilor ori o modificare a contractelor deja încheiate. În prima jumătate a acestui an, la Hidroelectrica "s-au portat" 177.000 de clienţi.

Hidroelectrica anunţa vineri că nu poate face faţă cererii

Vineri, reprezentanţii companiei au răspuns unor solicitări venite de la consumatori, iar unul dintre răspunsuri a stârnit rumoare. Concret, reprezentanţii companiei au spus că există riscul ca preţul practicat (cel mai mic din piaţă în acest moment) să crească pentru că Hidroelectrica, după ce a primit peste 177.000 de noi clienţi, nu va mai putea să facă faţă cererii şi va fi nevoită să cumpere la rândul său energie din piaţă. Acest lucru ar însemna, potrivit oamenilor din domeniu, o creştere a preţurilor pentru toţi clienţii companiei.

"Hidroelectrica nu poate și nu dorește să preia toți clienții casnici din România, pentru simplul motiv că necesarul de energie al consumatorilor casnici depășește capacitatea de producție a companiei. În plus, Hidroelectrica deține în portofoliu și contracte semnificative de furnizare energie electrică către clienți non-casnici, unii dintre cei mai mari consumatori din România. Nu putem vorbi despre un număr maxim fix de clienți pe care îl putem prelua, deoarece acest lucru depinde de profilul de consum al fiecărui client", se arăta în mesajul companiei.

Sâmbătă, Hidroelectrica a revenit cu un comunicat: "Nu creştem preţul"

În cursul acestei dimineţi, reprezentanţii companiei de stat au revenit cu un comunicat în care anunţă că nu există în acest moment iniţiativa unei majorări unilaterale a tarifelor.

"Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente.

Prețurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, în funcție de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din Romania.

Achizițiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piață reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor", au notat ei.

