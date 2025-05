Iancu Guda: Georgescu + Simion = faliment naţional. Au făcut mai mult rău decât războiul sau pandemia

Iancu Guda a comentat situaţia după ce EURO a atins marţi un maxim istoric.

"Priviti. Puneti mana. Acum credeti? Cursul EUR este deja 5.0985 intra day (o sa vedeti maine oficial publicat de BNR media pe toata ziua de astazi, vedem ce face BNR dupa-masa). Daca nu intervine Banca Nationala, cursul poate trece de 5.1 si tot asa …

Raul facut economiei de Simion + Georgescu doar in primele 2 zile de la primul tur este mai mare decat pandemia Covid-19 sau declansarea razboiului din Ucraina in primele 2 zile

Vezi și

Foarte bine face BNR: de ce sa mai sacrificam rezerva nationala (au ars deja 3 miliarde euro in 2 zile) pentru 40% de piromani izolationisti. Sa vada efectele … sa puna mana si sa inteleaga. Georgescu + Simion = FALIMENT NATIONAL !!!

Efecte pe lant pe cateva canale diferite:

STATUL NU MAI POATE FINANTA DEFICITUL. ADICA NU MAI SUNT BANI DE PENSII SI SALARII. Deja astazi nu mai cumpara nimeni titluri de stat pe RON, iar accesul pe pietele externe este inchis.

RON SLAB = IMPORTURI SCUMPE = INFLATIE MARE = DOBANZI IN CRESTERE. Scade consumul, insolvente, somaj, recesiune. Deci ??? SARACIE GENERALIZATA!

Plus multe alte efecte negative de runda secundara, dar nu mai am timp sa le explic aici

Simion promite “dobanzi zero la toate creditele” dar oamenii nu mai au bani sa plateasca principalul (imprumutul)! O sa fie executati, ajung in strada, someri si infometati!

Georgescu promite benzina la 1 leu, trage tevi de apa “curata” in casele romanilor si face canal pana la Marea Caspica (“eu singur”)

Ii compatimesc pe cei care sunt cuceriti de aceste iluzii vandute de sarlatani izolationisti. Ei vor avea cel mai mult de suferit, oamenii cu venituri mici, majoritatea votantilor AUR + POT.

Posibil sa nu creada nici acum, cand vad efectele acestui plan dezastruos pentru Romania vandut de Simion + Georgescu cu sloganuri patriotice. De aceea, noi toti ceilalti trebuie sa ne mobilizam si sa salvam Romania. Sistemul (PSD + PNL care au guvernat 30 din ultimii 35 de ani) au dat cu economia de gard, este datoria poporului care intelege sa vina la vot si sa mai salveze tara, inca o data. Am incredere ca suntem > 50%, dar pentru asta trebuie sa ne asiguram ca vorbim cu toti cei din jurul nostru si contribuim la o mobilizare generalizata la vot! Hai ROMANIA", a transmis pe Facebook Iancu Guda.

Iancu Guda dezvăluie câţi bani a cheltuit BNR pentru a încerca să ţină cursul stabil

"SOCANTE unele voci: “hai ca tandemul Simion + Georgescu nu este atat de daunator pentru Romania. Nu vedeti cursul RON ce stabil este?”

REALITATE BNR a aruncat in primele doua zile dupa alegeri 3 MILIARDE euro ca sa tina RON stabil (grafic Reuters mai jos ), adica 4% din toata rezerva nationala. IN NUMAI 36 ore doar din cauza alegerilor din primul tur … TRIPLU decat in prima SAPTAMA de COVID-19 & DUBLU vs declansarea razboiului din Ucraina de Rusia

Va dati seama ce s-ar intampla cu pietele financiara daca George Simion iese presedinte, dizolva parlamentul (are dreptul dupa 2 respingeri la propunerea de premier CG) si apoi face anticipate si il impune premier pe Calin Georgescu (guvernare POT - AUR) ? Ramanem fara bani in maximum 20-30 zile, cursul trece lejer de 6 lei, inflatia sare peste 15%, dobanzile peste 10%, se blocheaza totul financiar, fiscal dar si in economia nationala reala. STINGEM LUMINA!

Este simplu si clar. Amplificarea acestui mesaj in social media ajuta, dar si mai important este sa vorbiti cu familia extinsa si cei din jurul vostru pentru a intelege implicatiile Simion + Georgescu, un scenariu dezastruos pentru tara noastra din toate punctele de vedere. Avem nevoie de o prezenta la vot de minimum 65% in turul II (vs 53% in Turul I), respectiv 12 mil voturi vs 9,5 mil. Adica 2,5 milioane de romani care nu au votat, dar o sa voteze in turul 2. ENORM, DAR POSIBIL.

Am incredere ca romanii vor realiza importanta momentului si se vor mobiliza. Pentru Romania si viitorul nostru, pentru continuarea parcursului European. Hai Romania!", a scris Iancu Guda pe Facebook.

În turul al doilea al alegerilor prezidenţiale se vor înfrunta George Simion şi Nicuşor Dan.

Iancu Guda Like Iancu Guda este specialistul economic al Observator pe toate evenimentele cu impact financiar din România şi nu numai. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că era necesară schimbarea Guvernului înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰