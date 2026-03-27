INS: Pensiile au crescut, dar discrepanţele dintre zonele ţării rămân mari. Care este câştigul mediu lunar
În anul 2025, numărul mediu de pensionari din România a fost de 4,917 milioane persoane, în scădere cu 42.000 față de anul 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Tendința descendentă s-a manifestat și în rândul pensionarilor din sistemul de asigurări sociale de stat, care au ajuns la 4,563 milioane persoane, cu 27.000 mai puțin comparativ cu anul precedent.
Veniturile pensionarilor au înregistrat o creștere consistentă. Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute plătite pentru toate categoriile, a ajuns la 2.936 lei, în creștere cu 13,8% față de 2024. Pentru pensionarii din sistemul public, pensia medie a fost de 2.814 lei, mai mare cu 14,4%.
Un indicator relevant privind puterea de cumpărare arată că pensia medie netă pentru limită de vârstă, cu stagiu complet de cotizare, a reprezentat 63,1% din câștigul salarial mediu net, în creștere semnificativă față de 53,9% în anul anterior.
Cei mai mulți pensionari rămân cei pentru limită de vârstă, reprezentând 80,2% din totalul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii anticipați și anticipați parțial au avut o pondere redusă, de doar 2,1%.
Raportul pensionari-salariați
La nivel național, raportul dintre pensionarii din sistemul public și salariați a fost de 8 la 10. Există însă diferențe majore între regiuni:
- în București și Ilfov: 4 pensionari la 10 salariați
- în Vaslui: 13 la 10
- în Teleorman: 14 la 10
Diferențe teritoriale semnificative
Pensia medie diferă considerabil între județe, cu un ecart de 1.326 lei între minim și maxim:
- cele mai mici pensii: Botoșani (2.228 lei), Vrancea (2.266 lei), Giurgiu (2.279 lei), Vaslui (2.284 lei)
- cele mai mari pensii: București (3.554 lei), Hunedoara (3.505 lei), Brașov (3.325 lei), Gorj (3.245 lei)
Indicele pensiei reale, care reflectă puterea de cumpărare după ajustarea cu inflația, a fost de 105,7%, indicând o îmbunătățire a nivelului de trai al pensionarilor.
Beneficiarii indemnizației sociale
În 2025, aproximativ 902.300 persoane au beneficiat de indemnizația socială:
- 92,4% provin din sistemul public
- 7,2% din fostul sistem agricol
- 0,4% din sistemul militar
Deși numărul pensionarilor continuă să scadă, creșterea pensiilor și îmbunătățirea raportului față de salarii indică o evoluție pozitivă a veniturilor acestora. Totuși, diferențele regionale și dezechilibrul dintre pensionari și salariați rămân provocări importante pentru sistemul public de pensii.
