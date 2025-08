Ministrul Energiei anunţă o scădere a preţului energiei cu 5 - 15%. Când se vor micşora facturile

"În momentul de faţă, ştim cu toţii ultimii cinci ani, în care am avut acea liberalizare, în care modul de calcul al preţului energiei vândute pe piaţa OPCOM se raportează la cel mai mare preţ. O să fac un exemplu poate prea rudimentar. Stăm la piaţă, vine cineva care vinde kilogramul de roşii cu 5 lei, altcineva cu 10 şi vine cineva cu 30 de lei. Toată raportarea e la 30 de lei, iar consumatorul final, indiferent de la care dintre cei trei comercianţi cumpără roşiile, va plăti 30 de lei pentru ele. În momentul de faţă, am început nişte discuţii foarte aplicate cu specialiştii din domeniul energiei şi din companiile de stat şi din privat. Pregătesc o poziţie a României la nivelul Comisiei Europene, împreună cu alte state din Europa Centrală şi de Est, membre ale Uniunii Europene, care sunt aproximativ în acea situaţie. Dacă ne uităm, e un coridor vertical al preţurilor energiei, foarte mare, poate chiar dublu, comparativ cu vestul Europei. Şi atunci avem nevoie de o resetare a modului în care discutăm astăzi despre preţul la care se achiziţionează energia de către distribuitori şi furnizori", a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi24.

Ivan va pune pe masa Coaliţiei viziunea sa pentru o reducerea cu 5% - 15% a preţurilor

El a arătat că va pune pe masa Coaliţiei viziunea sa pentru o reducerea cu 5% - 15% a preţurilor existente în prezent pe piaţa energiei. Ministrul susţine creşterea capacităţilor de producţie, investiţii în reţele pentru reducerea pierderilor şi un reglaj fin al pieţei pentru a evita speculaţiile.

"Creşterea capacităţilor de producţie. Avem acum mai multe proiecte începute, multe care urmează să înceapă, iar estimările făcute la modul foarte clar sunt că, în următorul an şi jumătate, vom aduce în piaţă 1.500 de megavaţi. Încă insuficient. Doi: pierderile, astăzi, pe reţelele de transport, distribuţie, sunt şi până la 20%, în medie, în funcţie de zona geografică a consumatorilor. Acolo am calculat, împreună cu operatorii, avem un necesar de 9 miliarde de euro de investit în aceste reţele. Şi trei, de a regla foarte transparent şi corect piaţa, pentru a evita situaţia în care pot să existe speculaţii şi pentru a evita situaţia în care consumatorii finali să plătească energie care în practică vine de la acelaşi producător de energie care vinde pe piaţă la 400-450 de lei megawattul oră de energie, dar care e posibil să ajungă la consumatorul final cu 700-800 de lei. Sunt nişte mecanisme foarte complicate şi foarte fine, dar împreună cu ANRE şi Consiliul Concurenţei am pornit deja o analiză foarte aplicată asupra modului de formare a preţului energiei din România şi, pe estimările pe care le-am proiectat, undeva între 5 şi 15% într-un an şi jumătate vom reduce preţul final la energie", a subliniat ministrul Energiei.

Pe de altă parte, Bogdan Ivan a precizat că, de la începutul anului, sunt peste 380.000 de oameni care şi-au schimbat furnizorul de energie electrică, mare parte migrând către Hidroelectrica. În context, el a anunţat că sunt şapte proiecte în diferite stadii de implementare pentru a creşte capacitatea de producţie a companiei.

"Pentru a regla preţul, un mecanism important la care lucrăm acum este cel de a face din Hidroelectrica market maker-ul pieţei de energie. Adică cel care dă preţul de referinţă în piaţă pentru energia electrică. Iar acest mecanism, care nu este unul deloc simplu, poate să aducă un reglaj. Vă dau un exemplu. Imediat, în preajma zilei de 1 iulie, la şapte zile după ce am preluat acest mandat, am avut o creştere semnificativă a preţului de energie electrică în piaţă, pe care oamenii o să o observe la facturile din august. Aveam o ofertă la 1 leu, după care aproape toţi ceilalţi operatori de furnizare erau concentraţi în jurul sumei de 1,50-1,55 lei. Inclusiv oferta pe care am primit-o eu acasă era la 1,55 lei. În clipa în care, împreună cu şeful ANRE, mi-am pus o întrebare legitimă şi am început o analiză legată de modul în care anumiţi operatori au ajuns la acea sumă, am observat o scădere a preţurilor chiar şi la 1,20 lei, 1,30 lei, 1,35 lei, 1,40 lei", a explicat Ivan.

Vorbind despre un mod corect de reaşezare a pieţei, ministrul Energiei consideră că traderii care achiziţionează energie în avans ar trebui să plătească un avans de 30% sau să vină cu o garanţie care să susţin achiziţia. "Statul român are instrumente foarte clare, are instituţii ai cărora angajaţi sunt plătiţi foarte bine pentru a rezolva aceste probleme. Iar în momentul de faţă, al treilea palier pe care l-am spus mai devreme, e cel referitor la piaţă şi la un mod foarte corect de aşezare a acestei pieţe. Şi vă dau un exemplu. Toţi traderii care ajung să achiziţioneze energie în avans să poată să facă acest lucru dacă plătesc şi 30% în avans sau vin cu o scrisoare de garanţie care să susţină respectiva achiziţie. Pentru că sunt situaţii în care cineva cumpără 10 gigawaţi pentru anul 2027 la 350 de lei. Dau un exemplu ipotetic. Cu o zi înainte de a face efectiv tranzacţia, preţul pe piaţă este 330 lei. Automat e o pierdere pentru acel operator. Nu mai cumpără. În clipa respectivă se disponibilizează acei 10 gigawaţi în piaţă, care ajung să crească preţul pe întreaga piaţa. Iar astfel de mecanisme trebuie reglate foarte fin şi toţi să-şi asume o parte din ceea ce înseamnă riscul asociat pieţei de energie. Iar în această formulă, suntem foarte asumaţi ca şi guvern că e nevoie să facem lumină, mecanisme clare, transparente, corecte de piaţă, dar care să evite situaţiile de speculă pe piaţa de energie", a punctat Bogdan Ivan.

