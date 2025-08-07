Programul "Noua Casă", cândva motorul pieţei imobiliare, este în picaj. Doar 122 de credite au fost acordate până acum. Adică sub 3% din banii puși la bătaie anul acesta. Românii care vor să-şi cumpere o casă nouă aleg tot mai des creditele ipotecare clasice, cu dobânzi fixe, mai mici în primii ani. De ce nu mai convinge Noua Casă?

Avantajul principal al programului "Noua Casă" rămâne același: pentru locuințele sub 70.000 de euro, avansul este de 5%. Un sprijin important pentru cei fără economii prea mari. În plus, onorariile notariale sunt mai mici cu 30%. Însă beneficiile se opresc, în mare parte, aici. În marile orașe, plafonul de 70.000 de euro nu mai acoperă prea multe oferte. Prețurile au crescut, iar locuințele care se încadrează în program sunt tot mai rare.

Programul "Noua casă" versus credit ipotecar clasic

În plus, dobânda e variabilă, legată de IRCC. Prin comparație, creditele ipotecare clasice vin cu dobânzi mai mici de la început - oferă rate fixe în primii 3 sau 5 ani - un mare avantaj pentru cei care vor stabilitate. Un exemplu: pentru un apartament de 250.000 de lei, cumpărat prin "Noua Casă", cu avans de 5%, rata lunară ajunge la 1.670 de lei, la o dobândă de 7,55%. Pentru aceeași sumă, un credit ipotecar clasic, cu avans de 15%, înseamnă o rată cu 530 de lei mai mică, datorită unei dobânzi de 4,9% în primii ani. Pe scurt, un avans mic poate ascunde un cost mai mare pe termen lung. În plus, procesul este mai complicat, pentru că implică și aprobarea garanției de stat.

Cifrele confirmă că programul nu mai are căutare. În 2022, s-au consumat peste 69% din fondurile disponibile. În 2023, doar 16%. Iar în 2024, puțin peste 11%. Scăderea interesului vine pe fondul dobânzilor mari, al birocrației și, mai nou, al creșterii TVA pentru locuințele noi, de la 9% la 21%. O măsură care va face și mai dificil accesul la locuințe pentru cei cu bugete reduse.

Avantaje "Noua Casă":

Avans 5% (locuințe sub 70.000 €)

Onorarii notariale reduse cu 30%

Dezavantaje "Noua Casă":

Plafon mic, ofertă redusă

Dobândă variabilă (IRCC+ marja băncii)

Proces birocratic

Credit "Noua Casă":

Avans: 5%

Rată lunară: 1.670 lei

Dobândă: 7,55% (variabilă)

Credit ipotecar clasic:

Avans: 15%

Rată lunară: 1.140 lei

Dobândă: 4,9% (fixă, primii 3 ani)

