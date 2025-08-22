Măsurile din al doilea pachet de austeritate sunt un cartof fierbinte în Coaliţie. Negocierile sunt împinse până duminică, iar săptămâna viitoare Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan spune că marile reforme au o întârziere de 2-3 săptămâni din cauza blocajului din Coaliţie. În platoul Observator, şeful Guvernului a explicat şi scenariul unei posibile demisii.

În platoul Observator, Ilie Bolojan a mai îndulcit ameninţarea cu demisia pe care o lansa săptămâna trecută.

"În momentul în care ești pe o funcție și vezi că nu poți să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci. Nu, nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situație" a spus premierul Ilie Bolojan.

Deşi a stat umăr la umăr cu liderul PSD, Marian Neacşu, şi a vizitat șantierul Autostrăzii Moldovei alături de ministrul Ciprian Şerban, premierul spune că absenţa PSD de la şedintele Coaliţiei a întârziat marile reforme.

Articolul continuă după reclamă

"Într-adevăr are o întârziere de 2-3 săptămâni datorită tergiversărilor din această perioadă de vară. […] Dacă și ședințele Coaliției ar fi funcționat în această perioadă, cu siguranță anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede" a mai spus Ilie Bolojan.

PSD nu vrea să dea un "vot orb" pentru măsurile de austeritate

Până acum, PSD nu a dat undă verde pentru Pachetul al doilea, iar unele voci din partid spun că nu vor da un vot în orb pentru măsurile de austeritate.

"Coaliţia merge înainte, nu aţi auzit pe nimeni sa spună ca nu mai avem Coaliţie. Mergem înainte pe toate lucrurile care ţin de Pachetul II, avem propuneri de relansare" a spus preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

Al doilea pachet de austeritate include reforma administratiei locale, pensiile speciale ale magistratilor, eliminarea privilegiilor în companiile de Stat şi noi măsuri fiscale pentru firme şi companiile multinaţionale.

Economia, de 2 miliarde de lei în fiecare an

Una dintre măsuri va fi reducerea a peste 40.000 de posturi la nivel local, cu o economie de 2 miliarde lei în fiecare an.

"În multe locuri există spații importante pentru a reduce personalul [...] vorbim de cel puțin 20 de procente. […] De exemplu, prin reducerea câte unui consilier personal din cabinetele de primar, de viceprimar, de demnitari, din start, aproximativ 6000 de posturi se reduc numai din această componentă" a mai spus Ilie Bolojan.

Pachetul al doilea ar putea include si interdictia de a cumula pensia cu salariul pentru angajaţii Statului. În acest caz, medicii şi profesorii ar putea fi exceptati.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰