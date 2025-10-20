Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 20 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 20 octombrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.106 dolari sau 95.351 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.332 dolari sau 95.598 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 115.352 dolari sau 99.087 euro.

