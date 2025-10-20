Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 20 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 20 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 11:16
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 20 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 20 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.106 dolari sau 95.351 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.332 dolari sau 95.598 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 115.352 dolari sau 99.087 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 20 octombrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: &#8220;Incredibil&#8221;! De ce nu a investit alături de el
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, luni 20 octombrie 2025