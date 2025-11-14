Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 14 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 14 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 14.11.2025 , 14:39
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 14 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin a scăzut masiv, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 95.730 dolari sau 82.203 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 103.206 dolari sau 88.569 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 103.436 dolari sau 88.531 euro.

