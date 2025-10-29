Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 29 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 29 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 12:44
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 113.101 dolari sau 97.018 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 115.967 dolari sau 99.476 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 107.653 dolari sau 92.602 euro.

