Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 22 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 22 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel aproximativ asemănător precum nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 108.354 dolari sau 93.118 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 113.807 dolari sau 97.874 euro.

Nivelul atins la momentul actual pare în scădere faţă de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 110.616 dolari sau 96.039 euro.

