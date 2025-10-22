Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 22 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 22 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 12:06
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 22 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 22 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel aproximativ asemănător precum nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 108.354 dolari sau 93.118 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 113.807 dolari sau 97.874 euro.

Nivelul atins la momentul actual pare în scădere faţă de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 110.616 dolari sau 96.039 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 22 octombrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Ce a făcut Nicolas Sarkozy în prima zi la închisoare. Frenezie printre ceilalți deținuți: „Va avea o ședere dificilă”
Ce a făcut Nicolas Sarkozy în prima zi la închisoare. Frenezie printre ceilalți deținuți: „Va avea o ședere dificilă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 22 octombrie 2025