Zelenski, pus din nou la zid de JD Vance: "Este absolut scandalos"

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat miercuri că preşedintele Ucrainei a făcut comentarii "scandaloase" la adresa prim-ministrului ungar Viktor Orban şi a reluat acuzaţiile Budapestei conform cărora Kievul ar utiliza livrările de petrol într-o încercare de a influenţa alegerile din Ungaria.

Vance a făcut aceste remarci în cursul vizitei sale la Budapesta, destinată să sporească şansele naţionalistului Viktor Orban, care se confruntă cu cea mai dificilă provocare din cei 16 ani de când se află la putere la alegerile ce urmează să aibă loc în 12 aprilie, considerate cruciale pentru influenţa susţinătorilor mişcării MAGA a lui Donald Trump în Europa. relatează Reuters.

Relaţiile tensionate ale Ungariei cu Ucraina au ocupat un loc central în campania electorală din Ungaria, Budapesta acuzând Kievul că a oprit în mod deliberat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba, în încercarea de a influenţa votul.

Kievul susţine că oleoductul Drujba a fost avariat pe tronsonul ucrainean de un atac al Rusiei, iar reparaţiile vor lua timp. Cu toate acestea, Ungaria a blocat un împrumut al UE în valoare de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) pentru Ucraina, ceea ce l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare că ar putea să dea adresa persoanei responsabile de blocarea împrumutului armatei ucrainene, care ar putea "să-i vorbească pe limba lui".

Zelenski făcuse această remarcă, considerată neinspirată, în data de 5 martie, în timpul unei conferinţe de presă la Kiev, când explicase că întârzierea ajutorului european acordat Ucrainei are drept cauză poziţia "unui singur reprezentant al UE", fără să-l numească pe premierul Orban. El a spus că blocarea finanţării ar putea afecta furnizarea armelor necesare armatei ucrainene, care cu greu făcea faţă în acel moment ofensivei de primăvară a Rusiei.

Într-un discurs susţinut miercuri la o universitate din Ungaria, Vance a declarat ca Orban i-a relatat despre aceste declaraţii ale lui Zelenski.

"Este absolut scandalos", a spus Vance. "Niciodată nu ar trebui ca un şef de guvern străin... să ameninţe şeful de guvern al unei naţiuni aliate".

Vance a acuzat apoi presa de standarde duble în relatarea presupusei interferenţe străine în alegerile prezidenţiale americane din 2016 şi în campania electorală din Ungaria.

"Aţi văzut asta încă în 2016, când o mare parte din presa americană spunea că este de-a dreptul scandalos faptul că guvernul rus a cumpărat reclame pe Facebook în valoare de aproximativ 500.000 de dolari... Asta înseamnă influenţă străină", scria presa atunci, a spus el.

"Dar oare nu e influenţă străină atunci când Uniunea Europeană ameninţă cu reţinerea livrării către Ungaria a miliarde de dolari pentru că îşi protejează graniţele? Oare nu este influenţă străină când ucrainenii închid conductele, provocând suferinţă poporului ungar în încercarea de a influenţa alegerile?", a întrebat retoric JD Vance.

Budapesta se află de mult timp în conflict cu Uniunea Europeană pe teme care variază de la independenţa justiţiei până la tratamentul acordat migranţilor.

În luna martie 2025, tensiunile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul american Donald Trump, alături de vicepreședintele JD Vance, au atins un nou nivel. Trump și Vance l-au acuzat pe liderul ucrainean că nu și-a exprimat suficient recunoștința față de ajutorul american.

"Ai spus mulțumesc măcar o dată în această întâlnire?", a întrebat JD Vance Vance, insistând ca liderul ucrainean să își exprime aprecierea față de "Statele Unite ale Americii și față de președintele care încearcă să-ți salveze țara".

Trump a întărit mesajul, spunând: "Trebuie să fii recunoscător. Trebuie să fii mai recunoscător".

Zelenski a răspuns că a mulțumit "de mai multe ori".

