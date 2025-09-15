Un nou scandal în Coaliţie din cauza eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, care dispare din octombrie. PSD susține că decizia a fost luată fără consultări. Măsura care a păstrat preţuri mici pentru pâine, ulei sau carnea de pui, a intrat în vigoare în august 2023 şi a tot fost prelungită.

Dacă lucrurile nu se mai schimbă în Coaliţie, de luna viitoare, magazinele şi procesatorii vor putea adăuga orice adaos comercial pentru 17 alimente de bază.

"Pentru că adaosul a fost limitat la 20% în magazine și la procesatori și 5% la distribuitori, prețurile unor alimente de bază au fost mai mici cu procente cuprinse între 7 și 33, potrivit datelor de la Agricultură. Dacă se va renunţa la măsură, o pâine simplă de 300 de grame va urca de la 1,7 lei la aproape 2 lei, litrul de lapte va sări de 7 lei, carnea de pui va costa peste 16 lei/kg, iar ouăle, 30 de bucăți, categoria M, se vor scumpi cu mai bine de 3 lei" a explicat jurnalistul Observator Florin Căruceru.

"Prețurile vor crește, după părerea noastră, până în decembrie cu cel puțin 10%. Dar creșterea asta de prețuri vine de la o sumă de factori. Plecând de la TVA, plecând de la impozitele care sunt suplimentare pe anumite categorii" a explicat reprezentantul unei asociaţii de magazine mici şi mijlocii, Feliciu Paraschiv.

PSD susţine că nu şi-a dat acordul pentru eliminarea plafonării

Anunţul despre eliminarea plafonării a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. "Așa a decis coaliția", a scris Ioana Dogioiu. Declarația a stârnit imediat reacții dure în PSD, care spune că nu și-a dat acordul.

"Această măsură nu pune presiune pe buget. E în beneficiul cetăţenilor. Este cazul să vedem o comunicare oficială şi cu argumente, dacă ele există. Mă îndoiesc că există" a spus ministrul Muncii, Florin Manole (PSD).

"Ultima prelungire a acestei măsuri a fost discutată în coaliție ca fiind ultima oară când se întâmplă această prelungire. PSD a fost în coaliţia de guvernare prezent" a spus Ştefan Pălarie (USR).

"Guvernul cred că comunică pe baza informațiilor corecte pe care le deține. E greu să cred că a ieșit cineva din guvern în numele premierului Bolojan să spună că a existat un acord și el n-a existat" a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL).

Retailerii se plâng că presiunea plafonării cade pe ei

De cealaltă parte, retailerii se plâng că toată presiunea plafonării cade pe ei și arată spre producători, care pot scumpi produsele fără restricții.

"Dacă producătorul ridică prețul la ulei, el va crește. Dacă pleacă de la producător cu 7 lei sau cu 8 lei, va ajunge la capăt lanțului cu 10 lei sau cu 11 lei" a mai spus Feliciu Paraschiv.

"Din păcate, răul a fost făcut. […] Dacă ai 100 de produse în raft la care eşti obligat să plafonezi şi 900 la care nu ai nicio obligaţie, este absolut natural să creşti preţurile la cele la care nu ai nicio obligaţie" a spus analistul fiscal Gabriel Biriş.

Decizia finală se va lua miercuri, la ședința coaliției.

"Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima" a spus Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

