STB vrea să majoreze preţul biletelor de la 3 la 5 lei. Decizia ar putea fi luată săptămâna viitoare

Prețul unui bilet pentru transportul în comun de suprafață din București ar putea crește de la 3 la 5 lei. Propunerea ar urma să fie prezentată săptămâna viitoare, într-o ședință AGA a Societății de Transport București (STB). Majorarea vine la doar câteva zile după ce Metrorex a propus creșterea tarifului pentru călătoria comună cu STB de la 5 la 7 lei, începând cu 1 mai.

STB cere majorarea preţului biletelor la cinci lei, propunerea urmând să fie prezentată în cadrul unei şedinţe AGA STB programată pentru săptămâna viitoare, informează Club Feroviar, citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, Primăria Generală a Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu, şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dominat de PSD, îţi dispută "paternitatea" propunerii de majorare a tarifelor STB.

După ce în luna ianuarie majorarea tarifelor de călătorie a picat la vot în Consiliul General (doar 23 de consilieri din totalul de 55 fiind pentru majorare, aceştia provenind de la PNL, USR, REPER şi Forţa Dreptei) săptămâna viitoare o nouă propunere de majorare va fi înaintată de către AGA STB primarului general, cu susţinerea unor consilieri PSD.

Articolul continuă după reclamă

Chiar fără majoritate în CGMP, Ciprian Ciucu poate decide dacă propunerea de majorare intră sau nu pe ordinea de zi a unei şedinţe CGMB, iar deocamdată nu a supus la vot propunerea PSD de majorare, precizează aceeaşi sursă.

"I-am trimis documentul încă o dată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi", a declarat Marian Artimon, consilier PSD în CGMB şi totodată membru AGA STB. El totuşi neagă faptul că o propunere de majorare a tarifelor STB ar fi fost discutată în ianuarie în şedinţă a CGMB.

"Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei căci societatea se duce în faliment. Din păcate, fostul primar general (Nicuşor Dan – n.red.), fostul primar interimar şi actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar având în vedere faptul că nu se asigură compensaţia pe care se obligaseră să o plătească prin contract. Săptămâna viitoare în cadrul şedinţei AGA voi solicita creşterea. Costul acesteia nu poate fi 50 eurocenţi când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%", spune Artimon.

De ce se vrea majorarea tarifelor STB

Potrivit sursei citate, noul director general STB Andrei Dinculescu spune că o majorare a preţului biletului ar ajuta cash-flow-ul companiei. STB nu ar avea mai mulţi bani căci compensaţia ar fi micşorată cu suma încasată în plus. În schimb cash-flowul s-ar îmbunătăţi, căci societatea nu ar mai sta „cu mâna intinsă” la o compensaţie care nu se ştie când e vărsată.

"STB a trimis un punct de vedere oficial prin AGA. Membrii AGA au transmis către Primărie dorinţa de a se mări acest tarif, STB a trimis la rândul lui către Primărie un astfel de proiect cu mărirea la 5 lei, dar nu a intrat pe ordinea de zi. Speram din discuţiile avute să fi intrat deja în şedinţa trecută. Ne-ar ajuta foarte mult şicreşterea preţului pe kilometru unde există propuneri de aproximativ un an şi jumătate de majorare, căci nu a mai fost actualizat din 2023 preţul pe kilometru", a mai spus directorul general, citat de Club Feroviar.

În funcţie de numărul de km parcurşi şi diferenţiat pe tipuri de transport, tramvai, troleibuz, autobuz, STB primeşte o compensaţie de la Primăria Generală.

La sfârşitul lunii ianuarie, consilierii municipali au respins proiectul privind majorarea preţului la călătoriile cu STB.

În urmă cu câteva zile, Metrorex a propus creşterea tarifelor de călătorie cu circa 40%, de la 1 mai. Astfel, preţul unei călătorii comune cu STB creşte de la 5 lei la 7 lei. Potrivit Metrorex, majorarea biletelor va genera o creştere lunară a veniturilor din transportul de călători cu metroul de peste 10 milioane de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰