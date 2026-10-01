Scumpirile se văd tot mai mult la raft, iar luna octombrie vine cu noi majorări de prețuri. Alimentele s-ar putea scumpi, în medie, cu 4-6%, în timp ce la unele lactate, precum cașcavalul, creșterile ar putea ajunge la 8%. Producătorii de carne anunță la rândul lor majorări de 3-4%, iar prețurile serviciilor ar putea crește cu până la 20%. Și hainele, electronicele și electrocasnicele ar urma să fie mai scumpe, pe fondul creșterii costurilor cu energia, gazele și carburanții, potrivit estimărilor din piaţă.

Un nou val de scumpiri lovește România din octombrie. Prețurile alimentelor cresc cu până la 8% - arhivă

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că presiunile asupra prețurilor se vor menține în perioada următoare. Potrivit acestuia, scumpirea energiei, a gazelor și a carburanților va alimenta un nou val inflaționist, cu efecte vizibile în special în zona serviciilor.

"Inflaţia, din păcate, are toate şansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării preţului energiei, a gazelor şi a scumpirii semnificative a carburanţilor. Acest nou val de inflaţie va influenţa în mod semnificativ preţurile, în prim-plan urmând să se afle serviciile, acolo unde scumpirile vor depăşi 15-20%. Alimentele vor înregistra o majorare de preţ ceva mai temperată de 4-5%, în timp ce produsele nealimentare, de la haine la încălţăminte, electronice şi electrocasnice vor avea scumpiri între 7-10%", a declarat pentru News.ro analistul economic Adrian Negrescu.

Un alt factor care ar putea pune presiune asupra prețurilor este evoluția leului în raport cu moneda europeană. Negrescu atrage atenția că o eventuală depreciere a monedei naționale ar putea avea un efect inflaționist important, în condițiile în care o parte semnificativă dintre produsele comercializate în România provin din import.

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Analistul estimează că următoarele 6-12 luni nu vor aduce o evoluție liniară a inflației, ci perioade succesive de creștere și scădere. La presiunile existente s-ar putea adăuga și efectele majorării dobânzilor pe plan internațional, pe fondul problemelor legate de nivelul datoriilor.

Negrescu consideră însă că există și o limită până la care producătorii și comercianții pot majora prețurile fără să afecteze vânzările.

"Singura veste bună este că scumpirile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de el, se rupe, altfel spus, dacă creşti prea mult preţurile rişti să rămâi cu marfa nevândută, situaţie valabilă mai ales în zona produselor alimentare, acolo unde se simte poate cel mai puternic scăderea puterii de cumpărare", a precizat analistul.

Alimentele s-ar putea scumpi cu 5-6% în octombrie

Industria alimentară este una dintre cele mai afectate de creșterea costurilor de producție. Carburanții, electricitatea și gazele au o pondere importantă în prețul final al alimentelor, iar presiunea acumulată în ultimele luni începe să se reflecte în prețurile anunțate de producători.

Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, estimează că, în raport cu luna septembrie, alimentele ar putea costa cu 5-6% mai mult în octombrie.

"Procesatorii merg pe limită, pe muchie, îşi fac tot felul de calcule, fiindcă şi aşa vânzările au scăzut, pe fondul creşterii preţurilor în urma tuturor măsurilor luate de Guvern în ultima vreme, cum ar fi creşterea TVA, de exemplu. Orice fel de scădere de vânzare conduce la reducerea producţiei. Eu consider că faţă de septembrie, preţurile vor fi mai mari cu 5-6%, în octombrie, iar dacă ne raportăm la începutul anului vorbim, în medie, de o creştere de 10-15%", a declarat pentru News.ro Dragoș Frumosu.

Potrivit acestuia, costurile cu energia și combustibilii reprezintă aproximativ 10-12% din cheltuielile asociate unui produs alimentar. Iar unul dintre domeniile în care majorările sunt deja anunțate este cel al lactatelor.

Lactatele, printre produsele cu cele mai mari scumpiri

Producătorii de lactate spun că au ajuns într-un punct în care majorarea prețurilor nu mai poate fi evitată. Reprezentanții Mirdatod Prod, compania care produce brandul Lactate de Ibănești, spun că sunt nevoiți să ia în calcul creșteri de preț din cauza incertitudinii privind costurile de producție și materiile prime.

„În acest moment, situaţia în piaţa lactatelor din România este destul de incertă. Instabilitatea pe care suntem nevoiţi să o gestionăm la nivelul întregii situaţii se reflectă cu vârf şi îndesat şi în zona producătorilor de lactate. Pentru că, iată, nu avem predictibilitate nici pe preţul de achiziţie al laptelui-materie primă, nici pe evoluţia preţurilor de la combustibili, energie sau ambalaje. Toate acestea se vor regăsi, cu siguranţă, într-o majorare de preţ pentru Lactatele de Ibăneşti pe care o vom solicita până la finele anului tuturor retailerilor”, au declarat pentru News.ro reprezentanții Mirdatod Prod, producătorul brandului Lactate de Ibănești.

Compania susține că încă lucrează la calculul final al majorării, însă exclude o creștere mai mică de 8%.

"În prezent, facem calcule, încercăm să găsim soluţiile cele mai bune pentru cumpărătorul final, dar din păcate, această majorare de preţuri este inevitabilă. Cât înseamnă majorarea? Nu avem acum toate datele pentru a da un răspuns concret, dar în niciun caz mai puţin de 8%", susțin oficialii Mirdatod.

Producătorii de carne resimt presiunea costurilor

Creșterile de prețuri nu sunt limitate la sectorul lactatelor. Producătorii de carne spun că sunt afectați simultan de scumpirea carburanților, a utilităților și a materialelor folosite în procesul de producție.

George Safir, director executiv al Familia Safir, producător de carne de pasăre din Vaslui, spune că situația este cu atât mai dificilă în perspectiva sezonului rece.

"Electricitatea şi gazele au o pondere foarte mare în costurile de producţie ale industriei noastre, mai ales în sezonul rece. Dacă privim în retrospectivă, începând din 1 aprilie 2026, de când a expirat plafonarea preţurilor la gaze naturale, am avut parte de creşteri succesive, care ne situează, în acest moment, la +60%, faţă de 2025. În mod clar, scăderea temperaturilor va duce la creşterea acestui procent, deci nu excludem posibilitatea ca acest cost să se dubleze. Având în vedere contextul, simţim, într-adevăr, o presiune de a creşte preţurile, nu pentru a ne păstra profitabilitatea, ci pentru a putea funcţiona, în continuare. Analizăm cifrele, dar încă nu am luat o decizie, pentru că nu vorbim despre un calcul strict matematic", a declarat pentru News.ro George Safir.

Producătorul spune că până acum compania a preluat o parte din creșterile de costuri, iar o eventuală modificare a prețurilor va ține cont inclusiv de situația consumatorilor.

"Şi de această dată, orice modificare a preţului va lua în considerare raportul cerere-ofertă, dificultăţile consumatorilor şi scăderea puterii de cumpărare", precizează producătorul.

Comercianții primesc deja notificări privind noile prețuri

Semnalele privind scumpirile au ajuns deja la comercianți. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), spune că notificările din partea producătorilor au devenit aproape zilnice.

Potrivit acestuia, începând din septembrie au fost observate creșteri importante la anumite materii prime, între care cacao și cafea. Pentru luna octombrie, producătorii de lactate și cei din industria cărnii au transmis deja informări privind modificarea prețurilor.

"Noi primim atenţionări de scumpiri de la procesatori şi de la producători regulat, adică în fiecare zi. Şi astăzi am primit, dar şi săptămâna trecută, numai că nu sunt aceiaşi. În general, ce am putut observa este că sunt cumva grupaţi pe categorii. Adică dintr-un motiv sau altul încep să se scumpească, de exemplu, de la 1 octombrie, lactatele. Dacă scumpesc doi mari producători naţionali, doi procesatori naţionali, care reprezintă poate jumătate din piaţa de lactate, înseamnă că este clar că s-a întâmplat ceva pe piaţa lactatelor. S-a majorat un preţ, este impactul cauzat de motorină asupra transportului sau ceva de genul, iar treptat o să crească toţi. Adică într-o lună - două lactatele cresc cu şase, opt procente, caşcavalul cel mai mult, cu 8%. Am observat că de la 1 octombrie ne-au atenţionat şi doi producători, procesatori de salamuri şi de mezeluri. Nu cu sume mari, cu 3-4%, în funcţie de categorie, la salamuri 3%, iar la pastramă 4%", a declarat pentru News.ro Feliciu Paraschiv.

Acesta spune că, în ultimul an, alimentele s-au scumpit în medie cu aproximativ 5%. În cazul cafelei, creșterea a ajuns la circa 20%, iar prețurile ar urma să continue să urce.

"Toţi producătorii au încercat să ţină preţul în jos şi să folosească stocurile la cacao, dar nu o să mai reuşească. La ciocolată am primit atenţionări de scumpire, care se vor vedea mai ales din luna noiembrie, când cresc vânzările", mai spune Feliciu Paraschiv.

Ce arată cele mai recente date INS

Datele Institutului Național de Statistică indică faptul că rata anuală a inflației a ajuns în august 2026 la 6,2%, comparativ cu august 2025. De la începutul anului, respectiv în perioada august 2026 față de decembrie 2025, rata inflației a fost de 4,6%.

În cazul alimentelor, prețurile au fost în august cu 2,62% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut. Față de iulie 2026, mărfurile alimentare au înregistrat însă o ușoară scădere.

Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36% într-un an și cu 0,61% față de luna iulie. Serviciile au avut o creștere anuală de 11,28%, iar față de iulie 2026 majorarea a fost de 0,22%.

În rândul alimentelor, cele mai mari creșteri anuale de preț au fost consemnate la cafea, cu 15,2%, ouă, cu 10,8%, și carnea de bovine, cu 8,5%.

La produsele nealimentare, cele mai mari majorări au fost înregistrate la carburanți. Motorina s-a scumpit cu 34,61% față de august 2025, iar benzina cu 25,49%. Comparativ cu iulie 2026, ambele categorii au înregistrat creșteri de peste 6%, potrivit datelor INS.