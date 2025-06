Andrei Baciu, elevul care restaurează arta cu AI și redefinește viitorul Patrimoniului Cultural

Proiectul lui Andrei, RestART – Interactive AI Artwork Restoration nu este doar o aplicație software, ci o viziune despre cum putem conserva, educa și inova simultan. Programul său, bazat pe inteligența artificială, păstrează stilul original al artistului și explică la final intervenția aplicată, după ce umple porțiuni foarte deterioarate sau lipsă, ceea ce omul nu ar putea face în acest moment. Astfel, procesul nu este doar tehnic, ci și educațional – utilizatorul nu primește doar un rezultat, ci înțelege cum a fost construit.

Cu ajutorul unei imagini deteriorate, al unei măști care indică zona afectată și al unor metadate despre artist, epocă și tehnică, AI-ul propune variante de restaurare, iar utilizatorul are ultimul cuvânt. Este un dialog între om și algoritm, între creativitatea umană și rigoarea matematică. În curând, Andrei urmează să testeze programul în parteneriat cu un muzeu din România – un pas uriaș pentru un elev, dar calculat pentru un tânăr care știe unde vrea să ajungă. În paralel, va înființa un club de Inteligență Artificială, în care îi va introduce pe colegii mai mici în tainele acestei tehnologii și în concepte de dezvoltare personală.

Andrei este unul dintre cei 5 elevi care au reprezentat România la prestigioasa competiție ISEF 2025, unde a participat la secțiunea „Technology Enhances the Arts” după ce a dedicat peste 1.500 de ore de muncă proiectului său, începând cu etapa națională ROSEF. Ce e impresionant? A învățat inteligența artificială singur, de la zero, din timpul verii – fără profesori, fără cursuri formale, doar cu voință și răbdare.

Articolul continuă după reclamă

„Povestea mea nu se rezumă la diplome. E despre cum am învățat să schimb un „nu” pe moment într-un „maybe I can do it” pe termen lung”, spune Andrei. Și exact asta pare a fi esența drumului său: o încăpățânare pozitivă, un fel de rebeliune inteligentă împotriva limitărilor impuse de vârstă sau de context.

Dar Andrei nu este doar un „copil genial” cu un program revoluționar. Tânărul este un voluntar activ, participă constant la olimpiade și concursuri de profil și menține o medie anuală de peste 9,60. Mai mult, este programator în echipa Peppers Robotics (FTC), cu care participă la cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni. În cadrul echipei s-a implicat în acțiuni cu impact social: „Dăruiește un Robot” – donație de kituri de robotică și instruire pentru copii din medii defavorizate; „Peppers Christmas Special” – prezentări interactive despre STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică) în școli gimnaziale.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a inclus pe Andrei în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect care scoate la lumină povești de succes cu potențial real de transformare a societății. Andrei este o dovadă că atunci când un tânăr este susținut și ascultat, poate face mai mult decât să urmeze drumul – îl poate crea. Dacă ne uităm la ce face Andrei Baciu, avem toate motivele să credem că patrimoniul nostru vizual este pe mâini bune. Înscrierile în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” se fac pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi risca să garantaţi cu o altă proprietate pentru a vă cumpăra o locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰