23 de studenți și două cadre didactice de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, au pornit într-o aventură unică: participă la Bridgestone World Solar Challenge 2025, cea mai prestigioasă competiție din lume dedicată vehiculelor propulsate exclusiv cu energie solară. Echipa SOLIS este membră a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Echipa SOLIS scrie istorie la cea mai prestigioasă competiție de mașini solare din lume din Australia

Competiția se desfășoară între 24 și 31 august, pe un traseu de 3.020 km, din Darwin până în Adelaide, prin deșertul australian. Nu este doar o cursă, ci un test al eficienței și al rezistenței: echipele pot rula doar între orele 08:00 – 17:00, iar peste noapte campează în mijlocul pustietății.

România concurează în categoria Challenger, destinată vehiculelor cu un singur ocupant, unde câștigă cea mai aerodinamică și eficientă mașină solară. Regulile sunt stricte: panouri fotovoltaice de maximum 6 m², baterie de 3 kWh și temperaturile extreme ale deșertului australian.

Vehiculul cu care echipa românească a intrat în competiție, numit Hyperion, este cel mai avansat prototip construit vreodată de SOLIS UTCN. Mașina a atins deja peste 100 km/h în testele preliminare – un rezultat care confirmă ambiția studenților clujeni.

Pregătirile au început devreme: prima parte a echipei a sosit în Australia pe 9 august, iar restul pe 16 august, pentru a definitiva reglajele. Pe 18 august a avut loc verificarea tehnică, iar pe 23 august, la calificări, Hyperion a obținut poziția 20 pe grilă, cu un timp de 2:23:37.

Startul oficial a avut loc pe 24 august, în fața Parlamentului din Darwin.

Ziua 1: Emoții și adrenalină – Hyperion a parcurs 495 km în opt ore, bifând primul control stop din Katherine. Piloții Raymond Nemeth și Paul Groza au menținut un ritm competitiv.

Ziua 2: Vehiculul a adăugat alți 552 km, trecând prin Dunmarra și Tennant Creek, cu o viteză medie de 70 km/h. După două zile, echipa se află pe locul 15 în categoria Challenger, la 1.060 km de Darwin.

„Fiecare kilometru parcurs înseamnă muncă de echipă, curaj și dorința de a duce România mai departe pe harta mobilității verzi. Suntem o echipă mică ce se măsoară cu giganții lumii, dar tocmai asta ne motivează. Este un privilegiu să fim aici și să demonstrăm că viitorul sustenabil se poate construi acum, chiar în Cluj-Napoca”, au declarat membrii echipei.

Hyperion nu este doar o mașină solară, ci simbolul unei generații care crede în inovație, curaj și sustenabilitate. Prin participarea la această competiție, România arată lumii că are resursele și oamenii potriviți pentru a construi viitorul mobilității verzi.

