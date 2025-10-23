România trăiește o criză de leadership și de sens, avertizează academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, într-un interviu-eveniment acordat în cadrul campaniei „Proiect de țară – România 2050”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Mesajul său e clar: fără oameni de stat autentici, țara riscă să repete aceleași greșeli timp de decenii.

Ioan-Aurel Pop: „Avem nevoie de oameni de stat, nu de oameni politici preocupați doar de alegeri”

„Un om de stat se gândește la viitorul țării, iar un om politic se gândește la viitoarele alegeri. Noi avem nevoie de oameni de stat”, a spus tranșant președintele Academiei Române.

„Am avut planuri, dar n-am avut o strategie de țară”

Ioan-Aurel Pop atrage atenția că România a intrat în NATO și în Uniunea Europeană fără o direcție clară de dezvoltare internă: „Intrarea în NATO și în UE a fost mai mult o tactică decât o strategie. Am redevenit europeni din punct de vedere instituțional, pentru că altminte, spiritual, geografic, eram europeni. N-am avut un plan strategic adevărat, însă nu e foarte târziu să-l facem”.

Academicianul consideră că, în lipsa unei viziuni unitare, România funcționează de peste 30 de ani prin improvizație și orgolii politice: „Câtă vreme am avut lideri care s-au validat în societate și care au ajuns să ne conducă prin meritele lor proprii, nouă ne-a mers foarte bine. (…) Dacă mergem pe mediocritate, dacă mergem pe ideea că cel mai bun nu trebuie să fie cel meritos, ci cel care are o anumită culoare a pielii, o anumită religie (…) nu vom merge înainte”.

„Un adevărat lider trebuie să aibă calități de lider. (…) Să fie meritos, curajos, să fi avut succes în viață”, a spus Ioan-Aurel Pop, avertizând că această „selecție inversă” a ajuns să afecteze toate nivelurile societății – de la administrație până la educație.

„La noi lipsește concurența care scoate la lumină pe cei mai buni”. „Dacă nu promovăm meritul, vom continua să fim conduși de mediocritate”.

„Alegeți oameni care au făcut ceva înainte de a intra în politică”

Ioan-Aurel Pop a subliniat nevoia unei elite autentice, bazate pe competență și experiență reală: „În fruntea noastră ar trebui să alegem personalități care, înainte de a fi în politică, au făcut ceva în viață, s-au validat într-un domeniu, ca să poată câștiga încredere”. Potrivit președintelui Academiei Române, „România suferă de lipsa încrederii care generează speranță” – o problemă care s-a accentuat din cauza instabilității și a lipsei de leadership autentic.

„Demnitatea trebuie să devină cuvântul care ne definește România 2050”

Întrebat care ar trebui să fie principiul central al următorilor 25 de ani, Ioan-Aurel Pop a oferit o formulare care ar putea deveni deviza unei generații: „Cred că dacă ar fi să rezum totul la un cuvânt, cuvântul acela ar fi demnitate. Noi uneori ne lipsește demnitatea în felul de a fi – nu mândria, nu orgoliul, ne lipsește demnitatea. Ori suntem prea umili (…) ori suntem prea aroganți”.

În același dialog, academicianul a oferit și un mesaj pentru tinerii care se raportează la viitor: „Să aibă simțul echilibrului. Dacă vor ști ce să ia din tinerețea lor, din maturitatea părinților și din bătrânețea bunicilor, (…) vor da, sper, armonia de care are nevoie întregul”.

Interviul integral cu academicianul Ioan-Aurel Pop, parte din campania „Proiect de țară – România 2050”, va fi făcut public luni, 27 octombrie, ora 19:00, pe canalul de Youtube al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Tinerii care vor să își facă vocea auzită și să contribuie la conturarea viitorului României se pot înscrie în concursul național de viziune strategică „Proiect de țară – România 2050”, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Competiția îi provoacă pe participanți să propună soluții concrete și sustenabile pentru dezvoltarea țării în următorii 25 de ani, în domenii precum educație, economie, tehnologie sau mediu. Cele mai bune proiecte vor fi premiate și promovate la nivel național, oferind tinerilor șansa de a deveni parte din generația care gândește România de mâine.

