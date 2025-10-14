Şcolile nu mai au voie să facă excursii pe banii părinţilor în Săptămâna altfel şi în Săptămâna verde. Este avertismentului ministrului Educaţiei după ce mai multe inistituţii de învăţământ au organizat deplasări de mii de euro chiar şi în afara ţării cu elevii. Mai multe inspectorate din ţară au interzis deja organizarea activităţilor, iar de mâine şi Capitala va trimite noi precizări. Regula e simplă: şcoala trebuie să găsească finanţare pentru aceste programe.

Ordinul de ministru care reglementează activităţile pentru Săptămâna Altfel precizează clar că excursiile în afara localităţilor nu se pot face dacă ele presupun costuri din partea părinţilor. Chiar şi aşa, an de an adulţii plătesc pentru deplasări în afara oraşelor sau chiar în afara ţării pentru copiii lor.

"Noi avem reglementări, nu pot lipsi toate cele cinci zile. Îi rog pe toţi să citească reglementările şi să-şi amintească că această perioadă e o perioadă de şcoală, de educaţie, nu de vacanţă", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

Destinaţiile exotice sunt la modă acum. Grupurile de părinţi au explodat în ultimele zile.

"Dacă nu îi duci în excursie, încep comentariile şi supărările. Dacă organizezi excursie, tot nu e bine."

"Copiii îşi doresc excursii! Nu toţi au bani!"

"Ar fi ideal ca statul să asigure astfel de activităţi."

Inspectoratele din Cluj şi Ilfov au interzis deja astfel de excursii. Şi la Bucureşti se va aplica aceeaşi regulă. "Au dreptate să se plângă. Este interzis să colectăm fonduri de la părinţi pentru aceste activităţi", a precizat Florin Lixandru, inspector ISMB.

Oricum ar fi, unele excursii sunt deja organizare, chiar şi în destinaţii exotice, iar părinţii au plătit pentru toate activităţile. Cei care nu şi-au permis o astfel de Şcoală altfel, au rămas acasă, cu profesorii, cu un alt program special.

La rândul lor, profesorii spun că ordinul nu se poate aplica în realitate şi recomandă Ministerului să renunţe definitiv la aceste programe. "Nu există bani în şcoală pentru aceste excursii, doar de la asociaţia părinţilor dacă există şi acolo bani. Nu toţi elevii îşi permit să plătească aceste excursii", spune Liliana Zaschievici, directorul Colegiului Naţional "Mihai-Viteazul".

Pe de altă parte, sindicatele vin cu alte soluţii. "Este o pierdere pentru elevi, dar cred că se pot organiza aşa ca un compromis şi la muzeele...de istorie, muzeul satului. Soluţia este finanţare din partea Ministerului Educaţiei pentru activităţi extracuriculare", crede Cornelia Stavri, vicepreşedinte FSLI Bucureşti-Ilfov.

Conform structurii anului şcolar, programele Şcoala Altfel şi Săptămâna Verde se vor desfăşura în perioada septembrie - aprilie, la alegerea fiecărei unităţi de învăţământ.

