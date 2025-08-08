Are 10 ani, dar CV-ul ei bate multe biografii de adulți: dublă campioană mondială, premiul pentru cea mai bună dansatoare la World Dance Masters, top 12 la Youth America Grand Prix, aur la Dance World Cup și o invitație specială pentru a dansa în „Spărgătorul de nuci” la Jakarta. Nu, nu e un scenariu de film. E povestea reală a Ilincăi Bendeac, mica balerină care face România mândră și care tocmai a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Nu are încă buletin, dar are două titluri mondiale. Povestea Ilincăi Bendeac

Ilinca e genul de copil care nu stă locului. Dar nu pentru că se joacă în parc sau sare coarda, ci pentru că, zi de zi, își petrece ore întregi între oglinzile și barele din sala de balet. La doar 4 ani a urcat prima oară pe scenă. Acum, are în spate sute de ore de antrenament, competiții în toată Europa și medalii mai grele decât ea.

Programul ei zilnic ar face orice adult să gâfâie: 5 ore de dans, 6 zile pe săptămână, între balet clasic, dans contemporan, gimnastică și pregătire fizică. E antrenament de campion, dar, pentru Ilinca, e și bucurie. Pentru că atunci când dansează, lumea pare să capete alt ritm. Iar publicul simte toate acestea, o aplaudă și o iubește.

Performanțele ei nu au trecut neobservate nici pe plan internațional. La doar 9 ani, a fost aleasă „Best Female Dancer” la World Dance Masters, devansând dansatoare din toate categoriile de vârstă și stiluri. Asta nu se întâmplă în fiecare zi. Mai ales pentru o fetiță din România care a învățat să își pună sufletul în vârfurile picioarelor.

Articolul continuă după reclamă

Ilinca nu visează la faimă. Visează la scenă, la spectacole mari, la lumină, muzică și public care o simte. Iar fundația care o sprijină acum, FDVDR, i-a oferit o platformă ca povestea ei să inspire și alți copii. Pentru că da, în spatele pașilor de dans se ascund nu doar ore de muncă, ci și o lecție: când muncești cu pasiune, chiar și la 10 ani poți scrie istorie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰