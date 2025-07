Profesorii au şi alte semne de întrebare, după o declaraţie a ministrului Educaţiei, Daniel David. Multe cadre didactice au înţeles că vor fi obligate să rămân opt ore la şcoală, chiar dacă predau efectiv doar patru. Ministrul Educaţiei a lămurit apoi lucrurile: activităţile didactice din afara orelor de predare nu este obligatoriu să fie desfăşurate la şcoală.

Daniel David a precizat că profesorii vor putea continua să corecteze lucrările şi să-şi pregătească următoarele cursuri de acasă, ca până acum.

Mai mulţi elevi în clase, din toamnă

Dascălii mai au o problemă majoră, mai ales că se aşteptau ca măsurile de echilibrare a bugetului să ocolească Educaţia. Din toamnă vor fi obligaţi să predea mai multe ore, iar în clase vor avea mai mulţi elevi. În aceste condiţii, s-ar putea ca unii dintre dascăli să rămână fără obiectul muncii. Iar, ca de obicei, primele victime vor fi profesorii tineri şi suplinitorii.

Dacă regulile nu se schimbă, susţin profesorii, vor protesta în faţa Ministerului Educaţiei şi îi vor cere demisia lui Daniel David. În exclusivitate, pentru Observator, acesta a venit cu clarificari.

"Nimeni care are contract valabil pe o perioadă mai lungă de un an nu va fi afectat. Noi avem în sistem oameni care sunt angajaţi pe un an sau pe plata cu ora. Contracte care în vară se încheie. Nimeni nu avea garanţia că acele contracte în toamnă vor fi continuate. Pentru că se făceau contracte noi în funcţie de câte ore rămân. Asta e o reformă ca să nu dăm oameni afară. Eu le-am si spus în discuţiile cu ei că, dacă plecarea mea de la minster rezolvă criza economică a României, (...) pentru mine nu e o problemă s-o fac și să plec. Problema e că dacă nu înțelegem că alternativa la aceste măsuri o să ne ducă în zona disponibilizărilor, nu înțelegem lumea în care trăim", a declarat ministrului Educaţiei, Daniel David.

