Este deja ger în mai mult de jumătate de ţară dar cel mai aspru episod de iarnă urmează în această noapte, avertizează meteorologii. Ce înseamnă asta? Că minimele vor ajunge la minus 20 de grade în zonele montane şi la minus 15 grade în oraşe, inclusiv în Bucureşti. Dar dincolo de disconfortul personal, gerul şi ninsorile au dat peste cap şi începutul de săptămână pentru mii de elevi. Şcoli din mai multe judeţe s-au închis astăzi, iar copiii au rămas acasă.

Cursurile se desfăşoară în format online în şase unităţi de învăţământ din ţară, câte una în fiecare dintre judeţele Dolj, Arad, Argeş, Timiş, Gorj, dar şi în Olt. Aproximativ 2.200 de elevi sunt afectaţi.

100 de elevi, din nou în vacanţă

De asemenea, în trei unităţi de învăţământ din judeţele Bistriţa-Năsăud, Olt, dar şi în Argeş, activitatea didactică a fost suspendată temporar, urmând ca orele să fie recuperate ulterior, vorbim aici de aproximativ 100 de elevi afectaţi. Autorităţile precizează că situaţia este una dinamică şi poate suferi modificări în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo.

Ninsorile au revenit în mare parte din ţară, iar meteorologii avertizează vă vremea va rămâne în continuare deosebit de rece, vântul va sufla cu putere, iar în unele zone va viscoli.

Jumătatea de sud a ţării se află sun cod galben de ninsori, unde stratul de zăpadă va ajunge şi la 15 cm, iar temperaturile vor coborî până la -15 grade.

