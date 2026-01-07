Cursuri suspendate joi și vineri în șase județe din țară din cauza vremii. Unde vor fi închise școlile
Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai multe școli vor fi închise.
Din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate joi și vineri în mai multe școli din șase județe.
Unde vor fi cursurile suspendate
Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică sau cu agent termic ori au făcut drumurile impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate.
Iată lista unităților în care cursurile cu prezență fizică sunt suspendate
Galați:
-Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați (online – 8 și 9 ianuarie)
-Grădinița „Sf. Stelian'”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online – 8 ianuarie)
Prahova:
-Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 – 16 ianuarie – cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).
Hunedoara:
-Școala Primară General Berthelot
-Școala Gimnazială Răchitova
Mehedinți:
-Școala Gimnazială Balta
Sălaj:
-Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca
-Școala Primară Glod
-Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰