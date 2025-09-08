În loc de clopoțel, a sunat alarma unui sistem în criză. În prima zi de școală, România e împărțită în două. Una în care s-au ținut discursuri, s-au împărțit flori și s-au făcut poze. Şi cealaltă, cu porțile închise şi catedrele goale. Profesorii pleacă. Elevii se pierd. Asta au strigat azi, în Piaţa Victoriei, peste 10.000 de dascăli. La Cotroceni, profesorii au venit cu lectia revoltei in fata lui Nicuşor Dan si spun ca urmeaza o grevă generală.

În prima zi de şcoală, profesorii au schimbat manualele cu pancartele. N-au mai predat elevilor. A fost rândul guvernanţilor să înveţe, iar lecţia a fost dură şi s-a ţinut în faţa Executivului, în Piaţa Victoriei. "Avem speranţa că guvernaţi sunt conştienţi că economia pe care o fac astăzi va costa foarte scump educaţia. Elevii noştri au înţeles că protestele sunt şi pentru ei", spune un profesor. Revoltaţi, profesorii au strigat până au răguşit. Critică măsurile din pachetul de austeritate: creșterea normei didactice, comasarea şcolilor şi diminuarea burselor.

Sindicalist: "Nu ne batem pentru interese finaniare, ne batem pentru copiii noştri"

"Aici este cea mai mare sală de clasă din România şi bineînţeles cea mai mare festivitate care este forma unui miting de protest în care cerem demisia ministrului Daniel David şi abrogarea măsurilor care au fost prinse pe legea 181. Astăzi vrem să le dăm guvernaţilor o lecţie de democraţie. Nu ne batem pentru interese finaniare, ne batem pentru copiii noştri", a declarat Marius Nistor, sindicalist. Dascălii le-au transmis decidenţilor că au rămas repetenţi la adevăratele probleme. Alături de ei au fost părinţi şi elevi.

"Sunt foarte dezamăgit de sistem, şi de la privat, şi de la stat. Sunt discrepanţe uriaşe. Simt că nu am niciun viitor în această ţară şi vreau să plec mâncând pământul", spune un elev. Din Piaţa Victoriei, profesorii au plecat în marş spre Palatul Cotroceni. Miile de dascăli au traversat podul Basarab şi au blocat traficul, la fel ca la greva istorică din 2023. Nicuşor Dan i-a chemat la negocieri. De la discuţii au lipsit însă ministrul Educaţiei, Daniel David şi premierul Ilie Bolojan. O premieră. Două ore a durat întâlnirea.

"Preşedintele a luat act de solicitările noastre. Prima solicitare fiind de demisia ministrului Educaţiei, iar a doua fiind legată de aborgarea măsurilor a legii 141. Noi putem comunica că vom acţiunile de protest până la atingerea celor două obiective. Iar greva generală nu este exclusă", a declarat Marius Nistor, lider de sindicat. "În zilele viitoare vom stabili calendarul de proteste. Protestele vom continua, chiar dacă avem promisiunea ca ne vom reînni peste 2 luni. Poate interveni preşdintele ca să îl demită pe ministrul educaţiei, să fie un mic pas spre dezamorsarea situaţiei", a declarat Simion Hăncescu, preşedinte FSLI. De mâine, profesorii care s-au alăturat protestelor ameninţă că vor intra la clase, dar nu vor preda elevilor.

