În prima zi a noului an şcolar, peste 10 mii de cadre didactice au cerut în stradă anularea măsurilor de austeritate pentru educaţie. Dascălii au fost susţinuţi de elevi şi studenţi, mai ales că şi aceştia sunt vizaţi de deciziile drastice luate de Guvernul Bolojan. Astfel, în multe şcoli, astăzi a fost prima zi în care dascălii şi elevii s-au întâlnit în clasă.

Între timp, în multe unităţi de învăţământ din ţară, a doua zi de şcoală a devenit, de fapt, prima zi de şcoală! Este şi cazul Colegiului Gheorghe Lazăr din Capitală, unde, în acest moment, în curtea școlii se strâng elevii de clasele a noua și a zecea, pentru o mini-festivitate.

La ora opt dimineața s-au adunat și cei de la clasa cincea. Încet, încet se adună și părinți, și elevi, și bunici. Toată lumea care trebuia, de fapt, să fie ieri în curtea școlii și n-a fost, este prezentată astăzi.

Sindicaliştii din Educaţie vorbesc de o grevă generală

Am fost la mai multe școli de dimineață și atmosfera era mai degrabă lejeră. Da, nu se făceau ore ca la carte, așa cum ne-am fi așteptate în a doua zi de școală, așa cum au anunțat ieri unii dintre dascăli. Dirigenție, se împărțeau manualele, se planifica orarul, iar de mâine însă ar trebui să fie și aceste ore ca la carte. Directorii spun însă că așteaptă decizia profesorilor, iar sindicaliștii, de cealaltă parte, au declarat că adună semnături pentru o grevă generală.

Prea puțin probabilă însă, spun chiar mulți directori. Rămâne de văzut ce se întâmplă până mâine.

