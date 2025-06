Bareme de corectare la limba română

Baremele de evaluare şi de notare se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional.

Baremele de corectare pentru probele scrise de la Bacalaureat 2025 sunt publicate zilnic, (după încheierea fiecărei probe, la ora 15.00).

Baremul de corectare la Română poate fi consultat ► aici

Ce subiecte au primit elevii anul trecut la română, la BAC

Anul trecut, la subiectul al III-lea, proba scrisă la română, elevii au avut de scris un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile ale unei nuvele studiate. La Subiectul I, candidaţii au primit un text de Gabriel Dimisianu, pe baza căruia au avut de rezolvat mai multe cerințe. Apoi, la cel de-al doilea subiect, elevii au avut de prezentat rolul notațiilor autorului într-un text dat.

Consultați subiecte Bac 2024 - limba română ► aici

Urmează proba obligatorie a profilului, pe 11 iunie

Bacalaureat 2025 va continua miercuri, 11 iunie, cu proba obligatorie a profilului: Istorie, pentru elevii care studiază profilul uman și Matematică, pentru elevii care studiază profilul real.

Programa de bacalaureat 2025 la Matematică este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, cu modificările și completările ulterioare, în timp ce programa la Istorie, care evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.800/2010.

Pentru proba scrisă la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, dar se interzice folosirea mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

Baremele de corectare la Matematică și Istorie pot fi consultate ► aici

Ce le este interzis elevilor la probele scrise de Bacalaureat

Conform Ordinului privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2025,

► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

► Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați "eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații "eliminați din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

Rezultatele se afișează pe 20 iunie 2025

După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii. Conform calendarului, rezultatele inițiale vor fi afişate vineri, 20 iunie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, dar și în zilele de 23 și 24 iunie.

În premieră, există posibilitatea ca lucrările să poată fi vizualizate după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de luni, 30 iunie 2025.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

au susţinut probele de evaluare a competenţelor

au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea

au obținut cel puţin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat. Rezultatele examenului de bacalaureat sunt publice.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile "reuşit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen". Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate atât pe pagina dedicată examenului ( http://static.bacalaureat.edu.ro/2025/ ), cât și pe site-urile inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Cum se depun contestaţiile

În 20 iunie, când sunt afişate primele rezultate, se depun şi contestaţiile. Cei nemulţumiţi pot solicita recorectarea lucrărilor, depunând contestaţiile în intrevalul orar 14:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Nota finală a probelor de la Bac 2025 se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de profesorii evaluatori, fără rotunjire și doar dacă diferența dintre notele date de aceștia este mai mică sau egală cu un punct. În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, se nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării. După finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare. Apoi, se calculează nota finală din cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală care se înregistrează conform prevederilor procedurii.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează astfel: în situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori. Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Media la Bac 2025 se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la toate probele. Vorbim despre o medie aritmetică cu două zecimale şi fără rotunjire, aceasta urmând să fie media generală a candidatului.

Calendar Bacalaureat – sesiunea iunie 2025

10 iunie 2025: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

16 iunie 2025: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

20 iunie 2025: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor (în intervalul orar 14:00 - 18:00)

23 - 24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor

30 iunie 2025: Afişarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureat iulie - august 2025

14 – 21 iulie 2025: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

4 – 5 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

5 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 august 2025: Evaluarea competențelor digitale – proba D

7 – 8 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)

19 – 20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul final al examenelor naţionale 2025 a fost adoptat în Comisia de Dialog Social a ministerului Educaţiei și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Ministrul Educaţiei, mesaj pentru elevii care susțin Bacalaureatul

Daniel David a transmis, vineri, un mesaj pentru elevi, părinţi şi profesori, înaintre de începerea probelor scrise ale Balacaureatului. "Eu nu pierd niciodată. Fie câştig, fie învăţ", a citat ministrul Educației cuvintele lui Nelson Mandela. Elevilor, David le-a cerut să dea tot ce pot pentru acest exemen, dar le-a reamintit că rezultatele acestuia nu le arată valoarea ca oameni, ci doar nivelul de pregătire din acest moment.

"Elevilor le transmit ceea ce le-am spus și în luna ianuarie, și anume că examenul este important și trebuie să dea tot ce pot, dar că nu le definește valoarea ca oameni, ci doar nivelul de pregătire din acel moment. Mai mult decât atât, acest nivel de pregătire este reflectat și incomplet, în condițiile în care evaluarea este punctuală și nu acoperă toate competențele vizate de procesul educațional din liceu. Dar este un examen important, să-l ia în serios și le urez succes!

Profesorilor le mulțumesc pentru efortul de a organiza în condiții bune examenul de bacalaureat, fie că au, fie că nu au discipline cuprinse în acest examen. Aici trebuie lucrat ca o comunitate profesională în beneficiul copiilor. Vă mulțumesc și succes! În acest cadru, am văzut din nou unele interpretări distorsionate și catastrofice prin care se încearcă manipulări care să ne afecteze, atunci când m-am referit la cele 8 ore pentru care suntem plătiți zilnic ca profesori. Da, vreau ca zilnic mintea profesorilor să fie dedicată școlii și copiilor măcar timp de 8 ore pentru care suntem plătiți zilnic (cu variațiile parțiale) și știu că cei mai mulți o faceți! Da, mi-ar plăcea, ca regulă generală, ca asta să se întâmple și în școală, pentru a crea medii educaționale stimulative pentru comunitatea școlii, dar știu că uneori nu există condiții adecvate sau nu este necesar (uneori poți studia la bibliotecă sau în alt loc). Dar mintea noastră trebuie să fie dedicată școlii și copiilor măcar în orele pentru care suntem plătiți. Și știu că încercăm să o facem așa cum se cuvine!

În fine, părinților le spun că este bine să-și arate interesul și suportul față de participarea copiilor la bacalaureat, chiar să aibă așteptări mari, dar acestea nu trebuie formulate rigid ("Trebuie cu necesitate să..."), catastrofic ("Este o catastrofă dacă nu..."), cu toleranță scăzută ("Nu pot suporta dacă nu se întâmplă ce trebuie...") și global-negativ ("Dacă nu se întâmplă ce trebuie, atunci copiii/profesorii/părinții sunt X"). Evident că, în cazul în care așteptările nu sunt confirmate, nu poți să fii bucuros sau calm, dar emoțiile negative sănătoase (îngrijorare, nu anxietate/panică; tristețe, nu deprimare; nemulțumire, nu furie; păreri de rău/regrete, nu vinovăție) ne ajută să ne reorientăm într-un plan B, de dragul copiilor. Fiți aproape de ei la modul rațional! În timp ce reflectez la examenul de Bacalaureat – 2025, dar și la reformele necesare în zona educației-științei din țară, îmi vine în minte îndemnul (atribuit fie lui McCulloch, fie lui Wittgenstein): "Don’t bite my finger! Look where I’m pointing to!" (trad. aprox. "Nu-mi mușca degetul, mai bine privește spre ce arăt!"), la care vă rog să reflectăm împreună, pentru a ajunge la mai binele care contează pentru noi, cei din sistem, și pentru societate. În final, gândul meu merge din nou spre oamenii educației: succes tuturor, un gând special de încurajare pentru elevi și mulțumiri profesorilor și părinților!", a transmis ministrul Daniel David.

În zilele în care se desfășoară probele scrise, ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 - 16:00 (excepție face ziua de vineri, 13 iunie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8:00 - 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

Rezultate Bacalaureat 2024, sesiunea de vară

Rata de promovare a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, conform rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor a fost de 78,2%.

După evaluarea contestaţiilor depuse (51.373), s-au înregistrat 101.725 de candidaţi promovaţi, cu 2.354 mai mult faţă de rezultatele iniţiale (99.371 de candidaţi). Astfel, din totalul celor 130.041 de candidaţi prezenţi (116.698 din promoţia curentă şi 13.343 din promoţiile anterioare), au promovat 97.066 de candidaţi din promoţia curentă (83,2%), respectiv 4.659 din promoţiile anterioare (34,9%). Au fost declaraţi respinşi 28.213 de candidaţi. Potrivit Ministerului Educaţiei, cei mai mulţi candidaţi (18.852 din toate promoţiile) au obţinut medii situate pe segmentul 9 - 9,49, iar 59 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10. În 2023, rata de promovare a examenului de Bacalaureat a fost de 75%, fiind aproximativ la același nivel cu procentul din sesiunea iunie - iulie 2022 (75,2%).

