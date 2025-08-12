Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României deschide înscrierile la Bursa SAB 2025, un concurs național care pune în centrul mobilității urbane inteligența artificială, ca instrument pentru rezultate măsurabile în stradă. Tema ediției: „Pune inteligența artificială în mișcare. Implică AI într-o inovație de mobilitate urbană”. Înscrierile se fac online până pe 30 septembrie 2025.

Viitorul orașelor, proiectat de AI: Senatul Științific al FDVDR oferă o bursă pentru cele mai smart idei

Miza pentru câștigător nu se reduce la premiul de 5.000 de euro. Echipa selectată își va expune proiectul la standul Senatului Științific în cadrul Salonului Auto București & Accesorii, programat la Romexpo, 7–12 octombrie 2025 – cel mai mare eveniment auto din România, locul unde se întâlnesc producători, furnizori și public specializat. Vizibilitatea în pavilionul SAB poate face diferența între un concept promițător și un parteneriat pilot.

Ce înseamnă, concret, „mobilitate 4.0” în logica Bursei SAB: algoritmi care sincronizează semaforizarea în timp real, modele predictive pentru aglomerație pe coridoare, integrare a micromobilității cu transportul public, management inteligent al stațiilor de încărcare, soluții de tip V2X (vehicul–infrastructură) pentru avertizare timpurie. Accentul cade pe aplicabilitate (scenariu clar de utilizare în orașele din România), integrare (compatibil cu infrastructura existentă) și scalabilitate (de la un nod de trafic la un coridor întreg). Aceasta este și grila de evaluare pe care o anunță organizatorii: juriu format din experți în inginerie și mobilitate, reprezentanți ai SAB și ai Senatului Științific al FDVDR.

Senatul Științific nu pornește de la zero. Structura a fost creată de FDVDR pentru a promova inovația și a conecta cercetarea cu mediul economic; în ultimii ani a organizat și co-organizat proiecte și expoziții dedicate inventicii românești, inclusiv în cadrul SAB, unde au fost prezentate soluții auto și de mobilitate dezvoltate local.

De ce contează această ediție: orașele românești intră pe rând în tranziția către sisteme de trafic bazate pe date, iar AI devine util când produce indicatori clari – timpi de călătorie mai mici, viteză comercială mai bună pentru transportul public, incidente reduse în intersecții. Din această perspectivă, Bursa SAB 2025 funcționează ca filtru de product-market fit pentru soluții dezvoltate de elevi, studenți, ingineri sau start-up-uri din țară și diaspora. Proiectele ajung în fața publicului țintă, iar primăriile și operatorii pot vedea rapid dacă un prototip merită testat în teren.

Pe scurt: nu se caută prezentări frumoase, ci rezultate replicabile. Pentru participanți, avantajul e accesul la o scenă în care se întâlnesc industria și administrația. Pentru Senatul Științific al FDVDR, e o continuare firească a rolului asumat – acela de organizator credibil al unei competiții cu finalitate practică.

