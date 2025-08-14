150 de kilometri în zece ore. Cum a ajuns un tren să aibă întârziere şase ore pe ruta Halmeu – Oradea
Un nou record negativ pentru CFR Călători. Un tren a parcurs 150 de kilometri în zece ore. Dintre acestea, şase au fost doar întârziere. Motivul? O defecţiune tehnică cu degajare de fum la locomotiva trenului R 4334 Halmeu – Oradea.
Mecanicul trenului a acționat conform procedurilor aferente acestor situații, a apelat serviciul de urgență 112 și a intervenit cu mijloacele din dotare, reușind să lichideze degajarea de fum până la sosirea pompierilor, anunţă clubferoviar.ro.
6 ore de întârziere
Trenul a staționat până la reluarea circulației în condiții de siguranță, cu un alt mijloc de tracțiune. Urmează să se stabilească ce a dus la defecţiunea tehnică.
CFR Călători cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile întâmpinate. Trenul în cauză a ajuns la Oradea cu 247 de minute întârziere, în mod normal trenul având nevoie de patru ore.
