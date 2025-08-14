Antena Meniu Search
x

Curs valutar

150 de kilometri în zece ore. Cum a ajuns un tren să aibă întârziere şase ore pe ruta Halmeu – Oradea

Un nou record negativ pentru CFR Călători. Un tren a parcurs 150 de kilometri în zece ore. Dintre acestea, şase au fost doar întârziere. Motivul? O defecţiune tehnică cu degajare de fum la locomotiva trenului R 4334 Halmeu – Oradea.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 20:44
150 de kilometri în zece ore. Cum a ajuns un tren să aibă întârziere şase ore pe ruta Halmeu – Oradea Incendiu locomotiva - Arhivă

Mecanicul trenului a acționat conform procedurilor aferente acestor situații, a apelat serviciul de urgență 112 și a intervenit cu mijloacele din dotare, reușind să lichideze degajarea de fum până la sosirea pompierilor, anunţă clubferoviar.ro.

6 ore de întârziere

Trenul a staționat până la reluarea circulației în condiții de siguranță, cu un alt mijloc de tracțiune. Urmează să se stabilească ce a dus la defecţiunea tehnică.

Articolul continuă după reclamă

CFR Călători cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile întâmpinate. Trenul în cauză a ajuns la Oradea cu 247 de minute întârziere, în mod normal trenul având nevoie de patru ore.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

kilometri tren ruta oradea
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria?
Observator » Evenimente » 150 de kilometri în zece ore. Cum a ajuns un tren să aibă întârziere şase ore pe ruta Halmeu – Oradea