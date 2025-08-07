Antena Meniu Search
Veste tristă pentru cinefilii care iubesc să vadă filmele nu doar din confortul casei, ci şi din sala de cinema, în aroma aceea inconfundabilă de popcorn cald! Din păcate, cinematografele din ţară se închid rând pe rând. În prezent au dispărut cam 80% dintre sălile de cinema din România.

la 07.08.2025 , 13:14

Cinematografele din România dispar pe rând. Dacă în "vremurile bune" aveam în jur de 450 de săli funcționale, astăzi au mai rămas doar aproximativ 90 în toată țara. În Capitală, peste 10 cinematografe sunt abandonate, iar doar unul se află în proces de reabilitare.

cinematograf filme
Observator » Evenimente » 80% dintre cinematografele din România au dispărut. Peste 10 săli abandonate, doar în Capitală