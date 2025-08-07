Accident grav, aseară, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Un bărbat de 41 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Tragedia a avut loc în apropierea unei căi ferate, iar în ciuda faptului că salvatorii au ajuns imediat, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic. Atenţie, vă avertizăm că urmează informaţii cu un puternic impact emoţional!

Localitatea Sărata, judeţul Bistriţa-Năsăud. Un apel la 112 anunţă un accident - un bărbat este grav rănit, după ce s-a izbit violent de calea ferată cu ATV-ul pe care îl conducea. "Îl cunosc de când era copil, eu sunt prieten şi cu tatăl lui. Ar fi urcat acolo pe dealul ăla până în faţă, a dat în calea ferată şi s-a răsturnat", spune un bărbat. "Din primele date un bărbat e 41 de ani din Sărata, în timp ce se deplasa cu un ATV pe un teren în pantă, în proximitatea drumului judeţean 154, a pierdut controlul acestuia şi s-a răsturnat", a transmis Crina Sîrb, de la IPJ Bistrița-Năsăud.

Tragedie la ieşire din Sărata. A murit după ce s-a izbit cu ATV-ul de calea ferată

"Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, s-a aplicat protocolul de resuscitare, dar din nefericire organismul bărbatului nu au răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul la faţa locului", a declarat Cristina Răcilă, de ISU Bistrița-Năsăud. "La locul solicitării ne-am deplasat două echipaje. Un echipaj de prim ajutor şi echipajul cu medic de la ambulnţă Bistriţa. A fost găsită o victimă de aproximativ 40 de ani în stop cardio- respirator, traumatism prin rostogolire cu ATV-ul", a explicat Alexandru Borodi, SAJ Bistrița-Năsăud.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă. Îngrijorător este faptul că accidentele cu ATV-urile au devenit din ce în ce mai frecvente în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Raimond Petruţ Like

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰