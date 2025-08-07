Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa

Accident grav, aseară, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Un bărbat de 41 de ani a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Tragedia a avut loc în apropierea unei căi ferate, iar în ciuda faptului că salvatorii au ajuns imediat, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic. Atenţie, vă avertizăm că urmează informaţii cu un puternic impact emoţional!

de Raimond Petruţ

la 07.08.2025 , 11:10

Localitatea Sărata, judeţul Bistriţa-Năsăud. Un apel la 112 anunţă un accident - un bărbat este grav rănit, după ce s-a izbit violent de calea ferată cu ATV-ul pe care îl conducea. "Îl cunosc de când era copil, eu sunt prieten şi cu tatăl lui. Ar fi urcat acolo pe dealul ăla până în faţă, a dat în calea ferată şi s-a răsturnat", spune un bărbat. "Din primele date un bărbat e 41 de ani din Sărata, în timp ce se deplasa cu un ATV pe un teren în pantă, în proximitatea drumului judeţean 154, a pierdut controlul acestuia şi s-a răsturnat", a transmis Crina Sîrb, de la IPJ Bistrița-Năsăud.

Tragedie la ieşire din Sărata. A murit după ce s-a izbit cu ATV-ul de calea ferată

"Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, s-a aplicat protocolul de resuscitare, dar din nefericire organismul bărbatului nu au răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul la faţa locului", a declarat Cristina Răcilă, de ISU Bistrița-Năsăud. "La locul solicitării ne-am deplasat două echipaje. Un echipaj de prim ajutor şi echipajul cu medic de la ambulnţă Bistriţa. A fost găsită o victimă de aproximativ 40 de ani în stop cardio- respirator, traumatism prin rostogolire cu ATV-ul", a explicat Alexandru Borodi, SAJ Bistrița-Năsăud.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă. Îngrijorător este faptul că accidentele cu ATV-urile au devenit din ce în ce mai frecvente în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Raimond Petruţ Like
accident atv sofer mort bistrita nasaud sarata
Înapoi la Homepage
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: “Ce-ai zis, mă?”
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: &#8220;Ce-ai zis, mă?&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Comentarii


Întrebarea zilei
Unde preferaţi să vedeţi filmele?
Observator » Evenimente » "A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa