A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Se ascundea în podul unei case din Vărbilău

A fost prins bărbatul de 32 de ani care a evadat marți de la Penitenciarul Mărgineni. Ion Milosiu fusese condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor şi se afla în regim închis.

Bărbatul a fost prins în Vărbilău, județul Prahova și, potrivit primelor informații, se ascundea în podul unei case.

Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, marți seara, în jurul orei 18:00, s-a constatat că deținutul Milosiu Ion, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor și încadrat în regim închis, a evadat din penitenciar escaladând gardul unității. Incidentul s-a produs în timp ce acesta participa la activități lucrative în blocul alimentar al penitenciarului.

Lucra în bucătăria închisorii şi a reuşit să escaladeze unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. Asta după ce cu doar câteva zile în urmă, posturile de pază au fost înlocuite de camere video.

"Penitenciarul Mărgineni informează că, în data de 13.08.2025, orele 11:43 deținutul Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, a fost identificat și capturat în comuna Vărbilău, județul Prahova, în urma unei acțiuni desfășurate de către polițiști de penitenciare din cadrul unității noastre, în colaborare cu personal din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița și Prahova.

Reaminitim că deținutul a părăsit penitenciarul în data de 12.08.2025, în jurul orei 18:00.

Acesta urmează să fie reîncarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Reiterăm faptul că părăsirea fără autorizare a locului de deținere reprezintă infracțiunea de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Conducerea Penitenciarului Mărgineni mulțumește pentru sprijin tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanților mass-media, precum și cetățenilor care au oferit informații ce au condus la capturarea deținutului", au declarat autoritățile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰