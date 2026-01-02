A murit Șuier, câinele polițist prezent la toate festivalurile din ţară. Acum un an "ieşise" la pensie

Un suflet nobil și loial și-a încheiat ultima misiune. Șuier, câinele polițist care a participat la numeroase intervenții dificile și a fost un adevărat camarad pentru oamenii legii, a murit.

După ce s-a pensionat în martie 2025, Șuier a fost adoptat de Rareș Turbucz, polițistul cu care făcuse echipă timp de trei ani, care i-a şi adus un ultim omagiu pe pagina sa de Facebook.

"Există prieteni care nu poartă epoleți, dar poartă în inimă o misiune mai grea decât multe uniforme. Acel prieten a fost Șuier, un câinele polițist care a devenit mai mult decât un partener de serviciu: a fost simbol, o emblemă și prieteni pentru mii de oameni.

Nu a fost doar un companion blănos de fotografie, a fost un câine polițist dedicat, specializat în detectarea substanțelor interzise; a făcut ceea ce știa el mai bine, cu un nas incredibil și cu o determinare de invidiat.

A iubit publicul. A iubit copiii. Și și‑a făcut treaba ca un adevărat coleg, de fiecare dată. Acum s-a stins, dar nu fără să fi scris o poveste extraordinară, o poveste pe care noi o vom păstra cu recunoștință și emoție.

Șuier nu a fost doar un câine. A fost un simbol al comunicării, încrederii și curajului din cadrul MAI. Și va rămâne în inimile noastre mereu. R.I.P., prietene blănos!", este anunţul care însoţeşte trista veste că Şuier, câinele poliţist prezent la multe festivaluri din ţară, a murit.

Şi Poliţia Română a anunțat moartea lui Șuier, câinele polițist care a devenit un simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii. "Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată".

Dincolo de misiunile operative, Șuier a ajuns cunoscut și iubit de public larg, fiind prezent la festivaluri precum Untold și Neversea, unde a participat la acțiuni de depistare a drogurilor și a devenit, fără să știe, una dintre cele mai îndrăgite "vedete" ale forțelor de ordine.

