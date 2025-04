Fetița se afla la locul de joacă, împreună cu sora mai mare, când a fost abordată de individul din Iaşi. Tătăl, care le însoţea, a fost nevoit să ajungă până acasă, în apropiere de parc. În acel moment individul a reușit să o ademenească într-un garaj, unde a abuzat-o. Nimeni nu a ştiut prin ce chinuri groaznice a trecut copila.

Copilărie furată

"A zis că i-a pus şi cuţitul la gât şi a ţinut-o de gură, că fata mi-a zis că m-a auzit când am bătut, dar era închis garajul pe dinăuntru. Eu am văzut lacătul şi am zis că e închis. Cu dulciuri, cu bani i-a dat. A momit-o şi de aici nu a mai ştiut nimic fata. A zis că dacă nu îl lasă să facă ce vrea cu ea, o omoară", a povestit tatăl fetiţei.

După ce a profitat de inocenţa ei, bărbatul a lăsat-o să plece şi s-a făcut nevăzut. Prima care a găsit-o a fost chiar naşa ei. Fetiţa a ajuns imediat pe mâna medicilor şi a fost supusă unei operaţii extrem de dificile.

"Am văzut-o plină de sânge, în trening roz şi ea, în gură de şarpe, m-a strigat. I-am tras paltalonaşii ca să văd exact şi mi-am dat seama. Atunci, l-am strigat pe tată: Hai repede că uite am găsit fata!", a declarat naşa copilei.

"Tragic, aşa ceva nu poţi să îţi închipui când eşti părinte", spune o vecină.

Agresorul a fost prins în Timişoara şi arestat pentru 30 de zile, pentru viol asupra unui minor. Dacă medicii legişti vor constata că viaţa fetiţei a fost pusă în pericol, încadrarea faptei s-ar putea schimba.

