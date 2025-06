Absolvenţii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca îşi iau rămas bun de la viaţa de studenţie. Pentru aceste momente, tinerii s-au pregătit intens. Versurile sunt scrise de ei şi sunt adaptate pe muzica unor melodii cunoscute.

"Piesele sunt foarte frumoase. Am muncit mult pentru ele, am repetat foarte mult. A durat foart mult, dar am ajuns aici şi ne bucurăm de acest moment", spun absolvenţii. Serenadele vor continua toată săptămâna, în diferite clinici şi spitale în care tinerii au învăţat în anii de facultate, precum şi în căminele studenţeşti.

