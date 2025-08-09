Antena Meniu Search
Video Accident cumplit în judeţul Brăila, după ce şoferul a pierdut controlul în curbă. O tânără de 18 ani a murit

Au apărut primele imagini de la accidentul din Tufești, județul Brăila, în care o adolescentă de 18 ani și-a pierdut viața. La volan de afla un tânăr de 21 de ani care a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat într-un stâlp. Şoferului i-au fost prelevate probe la spital pentru a se stabili dacă a consumat sau nu alcool. Cercetările în acest caz continuă.

09.08.2025

În jurul orei 00:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Însurăţei au fost alertaţi cu privire la faptul că în localitatea Tufeşti a avut loc un accident rutier.

"Din primele cercetări a reieșit că, un tânăr de 21 de ani, din localitatea Tufești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Brăilei din localitatea de domiciliu, într-o curbă la dreapta ar fi pierdut controlul direcției volanului, a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de electricitate.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală șoferului și a două tinere, de 17 și 19 ani, ambele din localitatea Tufești, pasagere în autovehicul, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

O tânără de 18 ani, din localitatea Tufești, pasageră în autoturism, a decedat la fața locului" au transmis autorităţile

Din cauza leziunilor suferite, şoferul nu a putut fi testat cu aparatele din dotare. Probele biologice i-au fost recoltate la spital, pentru a se determina dacă acesta a consumat sau nu alcool.

accident braila adolescenta
