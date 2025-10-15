Accident de groază în Gorj. Tânăr de 20 de ani, mort după ce s-a răsturnat cu mașina. Alţi doi pasageri răniţi

Un tânăr de 20 de ani a murit după ce, în noaptea de marți spre miercuri, s-a răsturnat cu mașina pe un drum județean din Gorj.

Potrivit IPJ Gorj, accidentul a avut loc pe DJ674. Primele cercetări arată că un tânăr de 20 de ani care conducea o mașină ar fi pierdut controlul direcției, a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat pe plafon.

De asemenea, polițiștii au constatat că în mașină se mai aflau alți doi pasageri, un tânăr de 17 ani și o tânără de 22 de ani.

La sosirea echipajelor, șoferul era în stare de inconștiență, lângă autoturism, fapt pentru care i-au fost efectuate manevre de resuscitare de către echiapele medicale, însă fără rezultat, fiind declarat decesul acestuia.

Tânăra de 22 de ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cel de-al doilea pasager nu a fost identificat la fața locului, polițiștii constatând că ar fi plecat la domiciliul său din orașul Rovinari, fiind contactat ulterior de polițiști.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

