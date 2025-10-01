Accident rutier cu două tiruri şi un autoturism pe un drum național din Mehedinți, urmat de un incendiu de proporții. Totul a pornit după ce mașina condusă de un bărbat de 63 de ani a intrat într-o depășire riscantă și s-a izbit de unul dintre cele două autotrenuri. Şoferul de tir a încercat să evite impactul şi a intrat în alt camion care a luat foc. Miraculos, toţi oamenii implicaţi în accident au scăpat cu viaţă.

Accidentul a avut loc între localităţile Cujmir şi Izimşa. Conducătorul maşinii, în vârstă de 63 de ani, ar fi intrat în depăşire, moment în care s-a izbit puternic de unul dintre tiruri. În urma impactului conducătorul tirului ar fi pierdut controlul volanului şi ar fi intrat pe contrasens, unde a intrat în cel de-al doilea mastodont. Autoturismul a rămas prins între cele două tiruri care au fost cuprinse imediat de flăcările violente.

"Săreau spray-urile în aer. S-au ars şi firele de curent. Am ajutat aici, am stins iarba până au venit pompierii, că au venit târziu, după o oră jumate"

"Deci nu puteai să te apropii de tiruri, în câteva minute au început să sară spray-urile peste tot. Şi flăcări, vai de mine", spun martorii.

Din fericire, deşi accidentul a fost unul extrem de grav, singura persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale a fost şoferul maşinii. Conducătorii celor două tiruri au scăpat ca prin minune.

"Patru persoane implicate au fost evaluate medical de către SMURD şi SAJ, dintre care o persoană a fost transportată la UPU Drobeta Turnu-Severin cu traumatisme la membrele inferioare", spune Flavius Iscru, ISU Mehedinți.

Poliţiştii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă şi continuă acum cercetările.

Redactia Observator

