Video Accident grav cu două TIR-uri şi o maşină, urmat de un incendiu uriaș, în Mehedinți
Accident rutier cu două tiruri şi un autoturism pe un drum național din Mehedinți, urmat de un incendiu de proporții. Totul a pornit după ce mașina condusă de un bărbat de 63 de ani a intrat într-o depășire riscantă și s-a izbit de unul dintre cele două autotrenuri. Şoferul de tir a încercat să evite impactul şi a intrat în alt camion care a luat foc. Miraculos, toţi oamenii implicaţi în accident au scăpat cu viaţă.
Accidentul a avut loc între localităţile Cujmir şi Izimşa. Conducătorul maşinii, în vârstă de 63 de ani, ar fi intrat în depăşire, moment în care s-a izbit puternic de unul dintre tiruri. În urma impactului conducătorul tirului ar fi pierdut controlul volanului şi ar fi intrat pe contrasens, unde a intrat în cel de-al doilea mastodont. Autoturismul a rămas prins între cele două tiruri care au fost cuprinse imediat de flăcările violente.
"Săreau spray-urile în aer. S-au ars şi firele de curent. Am ajutat aici, am stins iarba până au venit pompierii, că au venit târziu, după o oră jumate"
"Deci nu puteai să te apropii de tiruri, în câteva minute au început să sară spray-urile peste tot. Şi flăcări, vai de mine", spun martorii.
Din fericire, deşi accidentul a fost unul extrem de grav, singura persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale a fost şoferul maşinii. Conducătorii celor două tiruri au scăpat ca prin minune.
"Patru persoane implicate au fost evaluate medical de către SMURD şi SAJ, dintre care o persoană a fost transportată la UPU Drobeta Turnu-Severin cu traumatisme la membrele inferioare", spune Flavius Iscru, ISU Mehedinți.
Poliţiştii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă şi continuă acum cercetările.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰