Accident provocat intenţionat în Timișoara după o răfuială între clanuri. Descoperire șocantă în mașini

O răfuială între clanuri a dus la un accident grav în centrul Timişoarei. O maşină ar fi fost lovită intenţionat de un alt autoturism la volanul căruia se afla un tânăr de 22 de ani. În urma impactului, vehiculul a rupt balustrada podului şi a fost la un pas să pice în râul Bega. Şoferul, dar şi un pieton au fost răniţi. Mai mult, în una dintre maşini au fost găsite săbii, bâte, crose de golf, dar și un briceag.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 19:32

O răfuială între clanuri a provocat un accident grav chiar în centrul Timişoarei. Potrivit primelor informaţii, o maşină ar fi fost lovită intenţionat de un alt autoturism, condus de un tânăr de 22 de ani.

Impactul a fost puternic. Vehiculul izbit a rupt balustrada unui pod şi a fost la un pas să cadă în râul Bega. Şoferul maşinii lovite, dar şi un pieton aflat în zonă, au fost răniţi.

"Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea procurorului de caz, a reieşit că şoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroşat cu intenţie autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani. Faţă de acesta, s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, în arestul Poliţiei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe", a transmis IPJ Timiş.

Surpriza a venit la verificarea maşinilor implicate. În interior, anchetatorii au găsit săbii, bâte, crose de golf şi un briceag.


