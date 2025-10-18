Bătaie ca-n ringul de box pe o stradă din în municipiul Vulcan, județul Hunedoara! Doi tineri, de 17 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au snopit în bătaie un adolescent de 17 ani. Pe imaginile surprinse de un martor, se observă cum victima este trântită la pământ și lovită fără milă, în timp ce ceilalţi se amuză copios. Deși băiatul nu mai mișca, unul dintre bătăuşi a continuat să-i aplice lovituri. Cei doi agresori urmează să ajungă în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția unor imagini în mediul online, care surprindeau o altercație între mai mulți tineri, pe o stradă din municipiul Vulcan.

Potrivit comunicatului autorităţilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan au reușit să identifice atât persoana vătămată, cât și pe cei doi tineri bănuiți de comiterea infracțiunii de "lovire sau alte violențe". Din primele cercetări, se pare că fapta ar fi fost comisă la data de 13 octombrie 2025, însă nu a fost semnalată polițiștilor la momentul respectiv, aceștia sesizându-se din oficiu, ca urmare a apariției unor imagini în mediul online.

Persoana vătămată este un tânăr de 17 ani din Lupeni, iar persoanele bănuite de agresiune sunt doi tineri, unul de 20 de ani, din Vulcan și unul de 17 ani, din Lupeni.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările continuă în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs fapta și a luării măsurilor legale care se impun, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰