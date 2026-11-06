Sorana Cîrstea, învinsă de locul 136 mondial în ceea ce poate fi ultimul meci al carierei

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Hong Kong, competiţie dotată cu premii în valoare de totală de peste 283.000 de dolari.

Sorana Cîrstea a pierdut la Hong Kong ceea ce poate fi ultimul meci al carierei - Profimedia

Obosită după efortul depus în meciurile precedente, Sorana nu şi-a găsit ritmul necesar şi a cedat clar, 2-6, 3-6, în 87 de minute, în faţa rusoaicei Alexandra Shubladze, ocupanta locului 136 mondial, jucătoare ajunsă pe tabloul principal după ce a trecut prin calificări.

Sorana rămâne cu 7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA. Rămâne de văzut dacă turneul de la Hong Kong a fost ultimul din cariera sportivei noastre, Sorana spunând în mai multe rânduri că îşi doreşte ca acesta să fie ultimul sezon, sau dacă jucătoarea se răzgândeşte şi va mai concura şi sezonul viitor în circuitul WTA.