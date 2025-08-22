Este alertă în judeţul Sibiu după ce zeci de peşti morţi au fost descoperiţi în albia râului Avrig. Autorităţile au ridicat probe pentru a afla cauzele care au dus la moartea peştilor.

Este luată în calcul posibilitatea ca apa să fi fost poluată cu substanţe chimice, însă nu este exclusă nici cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. Până când se va afla ce s-a întâmplat, autorităţile îi sfătuiesc pe locuitori să nu consume peştii gasiţi morţi.

