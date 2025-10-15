Şoferul care a spulberat pe trecerea de pietoni o mamă şi un copil de nici 2 ani rămâne după gratii cel puţin o lună. Tânărul de 20 de ani nu era drogat sau băut în momentul accidentului, dar are sancţiuni vechi pentru comportament agresiv în trafic. La fel conducea şi în momentele de dinaintea oribilului accident. Făcea slalom printre maşini, mergea cu viteză şi nu a frânat înaintea trecerii.

După o noapte petrecută în spatele gratiilor, tânărul de 20 de ani a ajuns în faţa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 4, marţi după-amiază, cu propunere de arestare preventivă. "În continuare suntem în urmărire penală, deci atât putem oferi la acest moment. Ucidere din culpă, la acest moment", a declarat avocatul şoferului.

După o şedinţă de aproximativ două ore, judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a individului. "Când un judecător de drepturi şi libertăţi ia o astfel de decizie, analizează şi persoana, personalitatea individului. În cazul acesta am văzut imagini cu acest individ care conducea cu peste 200 de kilometri la oră, din păcate nu pe un circuit raliu, ci pe drumurile publice", a explicat Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie.

Momentul impactului mortal, surprins cu camera de bord

Camera de bord a şoferului de 20 de ani a înregistrat impactul mortal. Imaginile arată cum individul intră în depăşire înainte de trecerea de pietoni şi accelerează odată intrat pe banda doi. Nu are nicio reacţie înainte să le lovească pe mama şi fiica ei în cărucior.

Din cauza ambuteiajului, femeia de 35 de ani a trebuit să se strecoare cu căruciorul printre maşinile oprite în coloană pe cele două benzi şi chiar şi pe trecere. S-a grăbit când a ajuns pe al doilea sens, iar maşina a lovit-o din plin.

Forţa impactului a aruncat-o pe femeie pe sensul opus de mers, unde a căzut peste alte două maşini. Din păcate, aceasta nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Căruciorul în care era fetiţa de 2 ani a fost târât încă 40 de metri.

Copilul este în prezent la spital cu multiple răni. Medicii spun că viaţa nu îi este pusă în pericol. Trupul mamei a fost ridicat de familie, ieri, de la morgă. Pe lângă fetiţa rănită în accident, femeia mai avea un fiu de 10 ani. Băiatul şi-a sunat mama chiar în timp ce era resuscitată.

Şoferul avea antecedente

Şoferul vinovat a avut permisul suspendat pentru 30 de zile, vara aceasta, pentru conducere agresivă. Asta nu l-a potolit, din contră, individul s-a postat pe reţelele sociale conducând ca la raliu prin oraş, cu 240 de kilometri la oră.

Anchetatorii au luat probe biologice şi de la cei doi şoferi în maşinile cărora a fost proiectată victima. Unul dintre ei a ieşit pozitiv la amfetamină, la testul rapid. Dacă rezultatul se confirmă, se va alege şi el cu dosar penal pentru cunducere sub influenţa substanţelor interzise.

Accidentul a avut loc într-o zonă în care se formează zilnic ambuteiaje din cauza lucărilor de la pasajul Apărătorii Patriei. Oamenii spun că din această cauză, pietonii ajung să se strecoare printre coloanele de maşini. La locul tragediei, oamenii au aprins lumânări şi au adus flori, în memoria mamei de 35 de ani care a fost ucisă pe trecerea de pietoni.

