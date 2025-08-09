Distracţia nu are preţ, dar o zi la mare da. Şi unul pe măsură! Mulţi turişti vin pe plajă cu umbrela de acasă şi îşi întind prosopul pe nisip. Şi la masă fac economie: vin cu mâncarea şi băutura la pachet, în lada frigorifică sau mănâncă de la tonetele de pe plajă, unde e mult mai ieftin decât la restaurant.

Pe plaja din Eforie turiştii vin încărcaţi. Oamenii cară colace, prosoape, umbrele şi genţi. Această familie a venit cu căruţul de bagaje ca să aducă tot ce e nevoie pentru o zi de plajă. Cuvântul cheie este economia.

"Suntem la Eforie Nord, este staţiunea pe care mulţi turişti o preferă tocmai pentru că pot să-şi contureze vacanţa în funcţie de bugetul pe care îl au. Cei care să economisească banii de şezlong se aşează direct pe nisip cu cearceaful sau cu prosopul şi îşi aduc umbrela de acasă. Acum, aici, pe plaja pe care ne aflăm, un şezlong costă 60 de lei" a spus reporterul Observator Andreea Filip.

Gigi: Am venit pe ieftineală

Gigi a venit la mare din Fălticeni. Omul şi-a făcut atent calculele.

Gigi: Cearceaf, economie. Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii. Am luat la pachet hamsii, la ieftineală. Mâncare foarte bună, ieftină. Vreţi?

Reporter: Nu, mulţumesc. Cât aţi dat pe porţia aceasta?

Gigi: 5 lei, midii tot 5 lei, cartofii 5 lei. Deci 25 de lei? 28 că a pus mai mult. Din belşug, pe banii mei.

Multi alţii sunt atenţi cu banii lor

"Astăzi pe cearceaf, am stat pe şezlong în Turcia. Acum am venit să ne luăm porţia de cearceaf" a spus un turist.

Sunt si turişti care vor să se simtă bine cu orice preţ

"Şezlong! Odată pe an vin la mare şi atunci să mă simt super OK. La prânz, fructe ne-am luat, banane, piersici, un langoş" a spus o turistă.

Iar cine nu vine cu pachet de acasă, la prânz se îndreaptă spre tonetele cu mâncare. Aici, o bere sau o cafea costă 5 lei.

"Avem hamsie de Marea Neagră, şprot, pălămidă de Marea Neagră, guvidul nostru românesc. Cel mai mic preţ începe de la 7 lei/100 g, nu este ceea ce se spune că pe litoralul românesc sunt cele mai mari preţuri" a prezentat oferta Florentina Păun, reprezentantul unui restaurant.

Au apărut şi probleme legate de locurile pe plajă

Administartorul unei plaje din Eforie a vrut să scape de cei care îi invadează plaja cu prosopae si a cerut taxă pentru prosop: 100 de lei. Imaginile au devenit virale, iar acum anunţul a fost înlocuit cu unul diferit.

"A fost o idee de nu aveţi ce căuta, pentru că şi dacă veneau să plătească nu era acceptat" a spus reprezentantul plajei.

Legea spune că administratorii sunt obligaţi să aloce 30% din plajă pentru prosoape. Salvamarii se plâng că turiştii care se pun în buza apei îi incurcă în misiuni.

"Culoarul de la linia apei este foarte important, este vital să spunem, pentru a ajunge rapid la o persoană cu probleme, atât de prim ajutor. În fiecare an pe linia apei se pun cearceafurile" a spus Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie.

Un nou proiect de lege prevede ca 20% din plajă să fie preluată de primării în fiecare staţiune şi să fie publică.

