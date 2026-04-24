Este anchetă în judeţul Constanța, după ce o fetiță de doar un 1 și 9 luni a murit, ieri, în ambulanță. Se pare că micuţei i s-ar fi făcut rău acasă, iar mama a plecat cu maşina personală spre medic. Pe drum, însă starea copilei s-a agravat și mama a cerut ajutor la 112. Echipajul medical a intervenit imediat, dar, în ciuda eforturilor de resuscitare, fetiţa nu a putut fi salvată.

Părinții fetiței de doar un 1 și 9 luni susțin că acesteia i s-a făcut rău. Seara a început să vomite, așa că mama a sunat medicul de familie, care i-ar fi spus să vină a doua zi. Și asta pentru că micuța nu avea alte simptome, febră sau dureri.

Așadar, părinții au pornit în următoarea zi cu micuța către medicul de familie, însă pe drum acestia i s-a făcut rău. Mama a sunat imediat la 112. Pe drumul dinspre Valul lui Traian spre Constanța a venit o ambulanță cu medic.

Acesta a resuscitat-o pe micuță minute în șir, însă fără niciun rezultat. Deja intrase în stop-cardiorespirator. Așadar, a fost declarat decesul. Acum, medicii legiști trebuie să stabilească exact ce a dus la această tragedie. Iar polițiștii au deschis un dosar penal.

