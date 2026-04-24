Video O fetiţă de aproape 2 ani a murit în ambulanţă. I s-ar fi făcut rău acasă şi mama plecase cu ea spre medic

Este anchetă în judeţul Constanța, după ce o fetiță de doar un 1 și 9 luni a murit, ieri, în ambulanță. Se pare că micuţei i s-ar fi făcut rău acasă, iar mama a plecat cu maşina personală spre medic. Pe drum, însă starea copilei s-a agravat și mama a cerut ajutor la 112. Echipajul medical a intervenit imediat, dar, în ciuda eforturilor de resuscitare, fetiţa nu a putut fi salvată. 

de Andreea Filip

la 24.04.2026 , 13:48

Părinții fetiței de doar un 1 și 9 luni susțin că acesteia i s-a făcut rău. Seara a început să vomite, așa că mama a sunat medicul de familie, care i-ar fi spus să vină a doua zi. Și asta pentru că micuța nu avea alte simptome, febră sau dureri.

Așadar, părinții au pornit în următoarea zi cu micuța către medicul de familie, însă pe drum acestia i s-a făcut rău. Mama a sunat imediat la 112. Pe drumul dinspre Valul lui Traian spre Constanța a venit o ambulanță cu medic.

Acesta a resuscitat-o pe micuță minute în șir, însă fără niciun rezultat. Deja intrase în stop-cardiorespirator. Așadar, a fost declarat decesul. Acum, medicii legiști trebuie să stabilească exact ce a dus la această tragedie. Iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

Înapoi la Homepage
Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul?
Observator » Evenimente » O fetiţă de aproape 2 ani a murit în ambulanţă. I s-ar fi făcut rău acasă şi mama plecase cu ea spre medic
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.