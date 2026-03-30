Dacă sunteţi în căutare de chilipiruri, de astăzi le găsiţi pe internet, pe o platformă a statului. ANAF scoate la licitaţie maşini, terenuri, apartamente dar şi ceasuri şi genţi de lux confiscate, la preţuri mult mai bune decât pe piaţă.

eLicitatii.anaf.ro este site-ul pe care se pot cumpăra, începând de astăzi, bunuri sechestrate sau confiscate de stat - case, maşini de lux, terenuri, ceasuri, genţi de firmă. Fiecare anunţ va fi în public 30 de zile, timp în care cei interesaţi pot programa o vizionare. Începe apoi licitaţia, la care participă doar cei cu cont pe Spaţiul Privat Virtual.

"Pentru a participa la licitaţie este nevoie de plata de 10% din preţul de evaluare al bunurilor. Este o garanţie depusă ca pe orice site de licitaţie din lume. Dacă nu sunteţi câştigători, în termen de 5 zile vi se va debloca.", spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct.

Unul dintre imobilele pe care le vom putea găsi pe site se află chiar în spatele meu, pe bd Dacia din Capitală. A aparţinut lui Marian Vanghelie, iar preţul de pornire va fi peste 1.660.000 lei.

"Eu unul, aş intra! Un produs nou, dar la mâna a doua!", spune un cetăţean.

"Pare genul de informaţie care ţine mai mult de cei din cercul ANAF, dar acum poate mai multă lume poate să aibă acces la chestia asta.", adaugă un alt cetăţean.

"E o măsură care e bună, e aşteptată. Vedem cât de populare sunt platformele deja existente pentru vânzarea bunurilor de către privaţi. Eu sunt convins că va fi un succes.", spune Gabriel Biriş, analist fiscal.

Chiar dacă sunt vândute de stat, casele pot ascunde probleme.

"Uneori imobilele nu sunt eliberate de ocupanţii lor, poate fi vorba despre chiriaşi, poate să fie vorba de debitorii care refuză să părăsească imobilul şi atunci dacă ai câştigat licitaţia punerea în posesie poate să mai dureze.Dacă nu se pricep să-şi angajeze un avocat", explică Mădălina Angheloiu, purtătoare de cuvânt.

Autorităţile lucrează la această platformă de patru ani. Un programator din Cluj a reconstruit site-ul ANAF în doar două ore. A vrut să demonstreze că digitalizarea statului se poate face simplu.

"E un demo, un exerciţiu pe care toată lumea din industria IT putea să-l facă, e ceva banal din perspectiva complexităţii. Principalul motiv pe care eu îl văd e modul de lucru, nu neapărat lipsa de voinţă. În instituţii unde sunt o gramadă de oameni nu se pot lua decizii în felul ăsta.", spune Daniel Tamaş, programator.

Digitalizarea ANAF a costat 300 de milioane de euro, bani din PNRR.

